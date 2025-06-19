Абдуллазянов: Ценю стремление «Татар-информа» к поддержке татарского языка и культуры

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ректор Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ), депутат Госсовета РТ Эдвард Абдуллазянов читает материалы «Татар-информа» уже много лет — с тех пор, как агентство стало одним из ведущих источников новостей в республике. Об этом он рассказал, поздравляя информагентство с 35-летием.

«Это надежный, оперативный и профессиональный информационный ресурс, который заслуженно пользуется доверием широкой аудитории. Доводилось неоднократно давать интервью сотрудникам агентства, участвовать в пресс-конференциях — всегда отмечал высокий уровень подготовки, корректность, внимательное отношение к деталям. Это настоящая журналистская школа, где работают увлеченные и компетентные люди», - заметил он.

По мнению Абдуллазянова, «Татар-информ» умеет находить баланс между глубокой аналитикой и быстрым новостным реагированием, между освещением событий республиканского масштаба и вниманием к человеческим историям.

«Особенно ценю стремление агентства к объективности, точности и поддержке татарского языка и культуры. Поздравляю коллектив с 35-летием! Желаю дальнейших успехов, интересных тем, творческого вдохновения и благодарных читателей», - сообщил Абдуллазянов, обращаясь к коллективу информационного агентства.