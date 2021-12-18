Ректор КГЭУ Абдуллазянов назвал три главных достижения вуза в 2021 году

В 2021 году Казанский государственный энергетический университет вошел в топ-100 вузов России и получил грант «Приоритет-2030». Кроме того, вуз попал в международный рейтинг и возвел высотное общежитие в рекордные сроки. Итоги работы КГЭУ за год подвел ректор вуза Эдвард Абдуллазянов на итоговой пресс-конференции в Казани.

Фото: © Расиха Фатхутдинова

«2021 год был в целом успешным для нашего университета. Наконец-то мы смогли войти в сотню лучших вузов России, выиграли конкурс „Приоритет-2030“, и это большое достижение. Никто не ожидал от нас такого скачка и такой прыти. Из общего числа вузов, вошедших в топ, пять творческой направленности, десять медицинские. На конкурсе осталось лишь 46 мест для региональных вузов», — сказал он.

Стратегические ориентиры университета изложены в программе его развития на 2021–2030 годы. Эту программу КГЭУ защитил перед комиссией Министерства науки и высшего образования РФ по отбору вузов для участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В итоге энергоуниверситет стал получателем базовой части гранта в объеме 100 млн рублей ежегодно на протяжении десяти лет. Эти средства будут направлены на реализацию новых инновационных проектов.

«Победа на конкурсе — не только большой успех, но и серьезная ответственность. Теперь нужно ежегодно подтверждать, что мы выполняем все заложенные критерии. Минобрнауки РФ мониторит все эти показатели», — пояснил ректор КГЭУ.

План развития энергетического университета «Приоритет-2030» составлен в соответствии с его миссией. Вуз нацелен на подготовку высококвалифицированных кадров и разработку инновационных решений для энергетики и смежных отраслей экономики. Стратегическая цель развития КГЭУ — войти в топ-3 лидеров высшего энергетического образования.

«Президентом РТ поставлена перед нами задача на следующий год: мы должны участвовать во втором этапе программы по отраслевому направлению. Там другой уровень, другие требования и другое финансирование. Оно разделено на три этапа: на первом — 150 млн, на втором — 500 млн, а на третьем — около 1 млрд рублей. Мы будем участвовать во втором этапе и сейчас к этому активно готовимся», — поделился дальнейшими планами Абдуллазянов.

Второе достижение вуза заключается в том, что в период коронавирусной пандемии раньше срока на целый год удалось построить и заселить четвертое общежитие. 18-этажное здание было возведено в рекордные сроки благодаря федеральным субсидиям и настойчивости ректора.

«По графику производства работ, утвержденному Минобрнауки России, и по контракту мы только 31 декабря 2021 года должны были сдать строительную часть. В марте 2022 года планировалось сдать пусконаладку, а в мае — акт ввода общежития. Тогда заселение студентов произошло бы лишь 1 сентября 2022 года», — пояснил Абдуллазянов.

Благодаря его усилиям общежитие на 546 мест оказалось сдано 1 сентября 2021 года. Сейчас здесь живут около 300 студентов. Новостройка признана лучшим общественным зданием по итогам конкурса на лучший архитектурный объект столицы Татарстана. Крышу общежития украшает оригинальное архитектурное решение в виде короны, в вечернее время здание привлекает внимание оригинальной подсветкой.

Третье достижение связано с международными рейтингами. В 2021 году КГЭУ впервые вошел в рейтинг вузов QS EmergingEurope&Central — Asia (EECA) UniversityRankings 2022. Он занял 401-е место среди 1500 вузов в рейтинге развивающихся стран Центральной Европы и Азии.