Ректор КГАУ предложил разработать республиканскую программу по созданию агроклассов

Разработать республиканскую программу по созданию системы профильных агроклассов естественнонаучного и инженерного направлений, связанных с сельскохозяйственным профилем, предложил ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев. Для этого необходимо предусмотреть бюджетное финансирование дополнительных занятий с участием предприятий АПК, заявил руководитель вуза на заседании РОД «Татарстан – новый век».

«Начинать подготовку кадров нужно со школьной скамьи. Для этого необходимо создать систему агроклассов в республике. Такая работа, конечно, проводится. Но где-то она ведется достаточно интенсивно и хорошо, а где-то – ограничивается разовыми мероприятиями», – сказал спикер.

По мнению Валиева, такая работа должна быть организована системно во всех муниципальных районах Татарстана.

В настоящее время в 27 школах республики функционирует 34 агрокласса, в которых обучается 400 учеников. В следующем году планируется открыть еще три агрокласса в трех районах.