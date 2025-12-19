Ректор КГАСУ - про прямую линию с Путиным: «В других государствах нет такого формата»

Формат прямой линии с президентом России Владимиром Путиным является уникальным для мировой практики. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» выразил ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) Рашит Низамов.

«Это конкурентное преимущество нашей России. Я вижу, что нет такого формата в других государствах. И живо, откровенно, вопросы самые разные. И наш лидер находит возможность ответить на все из них. Это помогает людям», – отметил он.

Из выступления президента для себя Низамов почерпнул два ключевых момента, напрямую касающихся его сферы деятельности. Первый – это четкий курс на создание условий для молодых ученых, чтобы остановить их отток за рубеж. Эксперт полностью согласился с услышанным подходом.

«Он поручил создавать условия для молодых ученых, чтобы им было интересно работать у нас. И я согласен, нужно создать хорошую инфраструктуру для труда. Ну и, конечно, не нужно забывать о зарплате. И тогда у них не будет желания уезжать из России», – сказал ректор.

Вторым важным тезисом ректор назвал жесткую позицию Путина по вопросу моратория на штрафы для недобросовестных застройщиков.

«Часто строители не выполняют свои обязательства, не передают ключей на квартиру. Это касается долевого строительства больше. И их не штрафуют, потому что есть некий мораторий, который со времен пандемии тянется. Наш лидер сказал, что с этим пора заканчивать. Это работа как раз очень приоритетная сегодня», – отметил собеседник агентства.

В завершение он отметил, что такое прямое общение с главой государства позволяет сверять ориентиры.

«Стараешься понять, насколько верно мы движемся, где корректировки необходимы. Мы еще внимательно просмотрим выступление нашего лидера и, конечно, будем использовать все сказанное в нашей дальнейшей работе», – подытожил ректор.