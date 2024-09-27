Ректор КГАСУ Низамов: Все вопросы, озвученные в Послании, очень важны для республики

Ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов поделился мнением о ежегодном Послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ.

«Все вопросы, которые поднимал Рустам Нургалиевич в Послании, актуальны, я с особым вниманием слушал близкие для меня вопросы, касающиеся архитектурно-строительной и образовательной отраслей. Конкретные цели у нас поставлены, надо приложить усилия, чтобы их достичь. Еще одна важная сфера сегодня - цифровизация. В этой области мы успешно работаем, однако в использовании передовых технологий мы должны быть в лидирующих позициях. Вузы, образовательные учреждения должны обратить на это внимание. Для архитектурного университета это тоже одна из важных сфер», – рассказал ректор корреспонденту «Татар-информа».

«Также я бы отметил необходимость усиления работы по благоустройству парков, общественных пространств в нашей республике. Особенно это актуально для жителей наших районов. Все вопросы, озвученные в Послании, очень важны для Татарстана. Все мы прилагаем большие усилия для укрепления, развития этих направлений. Работаем на благо республики», – сказал Рашит Низамов.

Зульфия Шавалиева