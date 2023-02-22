Ректор КФУ: Возьмем лучшие наработки, которые были в Советском Союзе

Ректор КФУ Ленар Сафин прокомментировал тезис послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию о возвращении к базовой системе обучения в вузах. Об этом он заявил на 41-м заседании Госсовета Татарстана.

«Нам нужно взять все лучшее от советской системы образования, наверное, что-то наработанное за эти годы от болонской системы и создать нечто лучшее в мире. Мы, несомненно, именно по этому пути и будем двигаться», – сказал Сафин.

По его словам, есть четкое понимание, по каким направлениям нужно от двухступенчатой системы бакалавриата и магистратуры перейти к специалитету. «Безусловно, возьмем те лучшие наработки, которые были в Советском Союзе, от нашей классической школы. А там, где система бакалавриата и магистратуры себя оправдала, наверное, будем ее сохранять», – подчеркнул ректор КФУ.

При этом Сафин заметил, что казанский университет полностью не переходил на болонскую систему, а лишь использовал ее элементы. «Мы сейчас будем делать оценку, по всем институтам пересмотрим наши подходы. Но это будет поэтапный процесс», – заключил он.