Ректор КФУ сообщил о новых назначениях в вузе

В КФУ назначили нового директора Елабужского института. Им стал Марат Умаров, сменивший на этом посту Елену Мерзон. О назначении сообщил ректор КФУ Ленар Сафин на совещании с руководителями структурных подразделений вуза, пишет пресс-служба казанского университета.

Как отметил ректор, у Марата Файзуллаевича есть большой опыт работы в научно-образовательной сфере, за свою трудовую деятельность он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист.

«С нами он также работает многие годы: около 10 лет занимал должность заместителя директора по общим вопросам Набережночелнинского института КФУ, а последние два года успешно исполнял свои профессиональные обязанности в качестве директора нашего филиала в городе Джизаке. Мы желаем Вам, Марат Файзуллаевич, успехов на новой должности и достижения высоких результатов», - подчеркнул Сафин.

Также в КФУ назначили нового директора филиала Казанского университета в Узбекистане. Это место займет Алмаз Галимов, работавший последние годы замдиректора по образовательной деятельности в Институте психологии и образования КФУ.

Марат Умаров окончил Самаркандский Государственный Университет по специальности «Преподаватель истории и обществоведения», а также КФУ, где поступал на инженерно-строительное отделение. Его стаж работы непосредственно в университете составляет 10 лет и 4 месяца. Имеет почетные звания и награды федерального уровня.

Алмаз Галимов - доктор педагогических наук, доцент. Окончил Казанский педуниверситет по специальности «физика и информатика», а также Высшую школу экономики. Ведет активную научно-преподавательскую работу. Под его руководством были открыты 50 новых образовательных программ высшего профессионального образования и осуществлена аккредитация 20 отдельных основных образовательных программ. В период работы в Казанском университете были созданы 18 малых инновационных предприятий, реализована программа «Комплексное развитие объектов инновационной деятельности КФУ, внедрена интегрированная информационная система управления инновационной деятельностью.