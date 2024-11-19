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Общество 19 ноября 2024 13:37

Ректор КФУ рассказал, из какого материала сделан памятник Конфуцию в Казани

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Памятник Конфуцию в Казани сделан из искусственного камня, который сейчас используют для создания многих памятников. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил ректор КФУ Ленар Сафин.

«Памятник Конфуцию сделан из новейшего материала - искусственного камня, из которого сейчас создаются многие памятники. Таким образом, мы отдали дань уважения создателю первого в мире университета», - отметил он.

На сегодняшний день в КФУ обучаются порядка 2 тыс. китайских студентов, напомнил Сафин.

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#КФУ #Ленар Сафин
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