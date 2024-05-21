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Общество 21 мая 2024 20:26

Ректор КФУ награжден орденом Александра Невского

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Ректор КФУ награжден орденом Александра Невского
Ленар Сафин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин удостоен ордена Александра Невского. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Руководитель вуза отмечен орденом за «заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов», а также за «многолетнюю добросовестную работу».

Помимо Ленара Сафина, этим указом удостоены наград еще два татарстанца. Начальник управления МТО ПАО «Татнефть» Валерий Нугманов отмечен медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени», а директору Центра агрохимической службы «Татарский» Анасу Лукманову присвоено почетное
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

#Ленар Сафин #Владимир Путин #орден александра невского #КФУ
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