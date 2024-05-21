Ректор КФУ награжден орденом Александра Невского

Ленар Сафин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин удостоен ордена Александра Невского. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Руководитель вуза отмечен орденом за «заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов», а также за «многолетнюю добросовестную работу».

Помимо Ленара Сафина, этим указом удостоены наград еще два татарстанца. Начальник управления МТО ПАО «Татнефть» Валерий Нугманов отмечен медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени», а директору Центра агрохимической службы «Татарский» Анасу Лукманову присвоено почетное

звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».