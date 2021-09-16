Ректор КФУ и чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов открыли в «УНИКСе» шахматный клуб

Фото: Михаил Захаров

В спортивном корпусе КСК «УНИКС» состоялось торжественное открытие шахматного клуба. В церемонии приняли участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975–1985), обладатель девяти шахматных «Оскаров», заслуженный мастер спорта СССР, международный гроссмейстер Анатолий Карпов. Его имя и будет носить шахматный центр КФУ.

Клуб призван значительно повысить уровень подготовки шахматистов КФУ за счет изучения теории и организации регулярных соревнований различных уровней с применением современных технологий. Планируется проводить видеотрансляции матчей, а также предоставить участникам клуба возможность соревноваться на современных интерактивных досках.

Фото: © Михаил Захаров

На базе шахматного центра студенты смогут не только научиться играть, но и попробовать себя в сфере IT. Также в клубе будет организовано обучение стратегическим играм — го, абалону, рэндзю, шашкам и многим другим.

Инженерный институт КФУ представил почетным гостям командную игру в шахматы — чесбол. В ходе нее восемь человек по очереди передвигаются по большой шахматной доске с огромными фигурами и могут совещаться лишь дважды за время партии. Время хода отображается на автоматизированных таймерах. Их Казанский федеральный университет, как и сами правила игры, планирует в ближайшее время запатентовать.

Фото: © Михаил Захаров

Гафуров и Карпов осмотрели территорию студенческого клуба и расписались на четырех досках, на которых будут играть молодые шахматисты.

Гроссмейстер также расписался на своей фотографии, размещенной у входа в центр, и на шахматном наборе сборной Казанского федерального университета, которая недавно завоевала победу на соревнованиях в Самаре.

Фото: © Михаил Захаров

Карпов напомнил, что в постреволюционной России шахматы были действенным способом «ликвидации неграмотности». «Через шахматы мы можем прийти к пониманию каких-то логических процессов, развить стратегическое мышление и укрепить память», — отметил он, отвечая на вопрос о том, почему шахматы сегодня становятся частью учебного процесса.

Всемирно известный шахматист также обратил внимание на то, что шахматные клубы открываются по всей стране, а также за пределами России.

Фото: © Михаил Захаров

В частности, в Нефтеюганском районе во всех селах и муниципалитетах открыты шахматные клубы. По словам гроссмейстера, после открытия такого центра в Нефтеюганске в России появится первый муниципалитет, где в каждом из населенных пунктов есть своя шахматная школа.

Карпов добавил также, что, будучи депутатом Государственной Думы от Тюменской области, он намерен открыть такие клубы во всех детских садах и школах региона.

Фото: © Михаил Захаров

При этом, по его словам, Республика Татарстан при нынешнем темпе популяризации шахматной культуры может закрепиться в топе наиболее развитых регионов России в этом направлении. «После Тюменской области Республика Татарстан вполне может рассчитывать на почетное второе место», — сказал он.

Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров в свою очередь обратил внимание на то, что во всех институтах КФУ шахматам уделяется огромное внимание и открытие центра в «УНИКСе» это лишь начало развития в этом направлении.

Фото: © Михаил Захаров

«Первый такой центр был открыт сегодня, но на этом наш путь не заканчивается. Будет создаваться сеть шахматных клубов имени Анатолия Евгеньевича Карпова, человека, который всю жизнь продолжает популяризировать этот вид спорта», — заверил он.

Гафуров подчеркнул, что шахматный центр Казанского федерального университета и занимающиеся в нем студенты постараются соответствовать имени Анатолия Карпова, в честь которого назван клуб.