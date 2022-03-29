Ректор КазГИКа: Пандемия положительно повлияла на интерес людей к культуре

В период пандемии люди стали активнее приобщаться к культуре посредством онлайн-ресурсов. Об этом на ярмарке вакансий в сфере культуры и искусства сообщила ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.



«Из-за того, что люди долгое время сидели дома, они активно начали выходить в различные интернет-библиотеки, посещать виртуальные музеи, концерты. Те же артисты начали взаимодействовать с аудиторией через информационные каналы. Это яркий показатель популяризации культуры во всех слоях общества в период пандемии», – пояснила собеседник «Татар-информа».



Из-за отмены большого количества мероприятий поток посетителей в некоторых учреждениях культуры до сих пор не восстановился. Однако сегодня тренд на использование цифровых инструментов в сфере искусства сохраняется.