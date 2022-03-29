КазГИК совместно с медучреждениями планирует разработать проект по арт-терапии

Разработанный студентами КазГИКа стартап по арт-терапии сподвиг вуз на разработку масштабного проекта по данному направлению. Об этом на ярмарке вакансий в сфере культуры и искусства рассказала ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

«На форуме Kazan Digital Week наши студенты презентовали проект по арт-терапии, который привлек внимание общественности. Они показали, как при помощи творчества можно улучшить состояние больного. В связи с этим мы решили начать ряд серьезных проектов с медицинскими учреждениями по такому интересному методу терапии», — пояснила Роза Ахмадиева.

Она отметила, что подобный метод активно практикуется как зарубежом, так и в России.

«В некоторых больницах к пациентам приходят аниматоры. Они помогают больным переключиться на творческий процесс, что улучшает динамику выздоровления», — сказала собеседник.

Напомним, что на данный момент многие медицинские и социальные учреждения Татарстана используют в практике с пациентами занятия по арт-терапии. Они направлены на улучшение состояния здоровья, а также развитие мелкой моторики.