Ректор Казанской консерватории рассказал, как вуз бережет традиции Жиганова

Казанская государственная консерватория имени Н. Жиганова вступила в год своего 80-летия, сохраняя дух созидания, который сопровождал ее с первых дней существования. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев.

«Это была очень интересная история: еще не закончилась Великая Отечественная война, а уже выходит распоряжение о создании нового музыкального вуза в стране. Это говорит о том, что искусство занимает очень важное место в жизни любой страны», – отметил собеседник информагентства.

По словам ректора, становление консерватории неразрывно связано как с историей государства, так и с подвигом поколения победителей. Так, уже в первые послевоенные годы в вуз приходили учиться фронтовики, стремясь к творчеству и мирному созиданию.

«Вы знаете, когда мы работали с архивными фотографиями первых лет консерватории, увидели, что каждый второй студент на них в гимнастерке. Люди с фронта приходили и сразу поступали в консерваторию для того, чтобы учиться музыке, – это в том числе офицеры, боевые ветераны», – добавил Дулат-Алеев.

Ректор отметил, что консерватория, которую по праву называют ровесницей Победы, и сегодня сохраняет верность своей миссии и тем задачам, которые перед ней ставит государство. Говоря о принципах, заложенных первым ректором Назибом Жигановым, Дулат-Алеев подчеркнул, что именно они определяют курс вуза и сейчас.

«Пожалуй, были заложены два главных принципа, которые соблюдаются в консерватории до сегодняшнего дня. И мы их придерживаемся во всех направлениях деятельности. Первый – это опора на лучшие традиции отечественного профессионального музыкального образования», – подчеркнул собеседник «Татар-информа».

Он отметил решающую роль крупных мастеров из московской и ленинградской консерваторий, приглашенных Жигановым, благодаря которым и сформировался фундамент профессиональных традиций.

Второй принцип, по словам ректора, – глубокий интерес к традициям национальных культур и открытость к новым музыкальным направлениям, что позволило вузу стать точкой притяжения для молодых композиторов со всей страны.

«Первый профессиональный композитор Калмыкии, основоположник тувинской композиторской школы – наши выпускники. Огромное количество композиторов из Марийской, Чувашской, Удмуртской республик – и это, не говоря уже обо всех композиторах Татарстана», – заключил он.

Подробнее о важности государственной поддержки для музыкантов, развитии национального стиля и создании медиацентра для сохранения наследия – в материале «Тысяча концертов в год и рейтинг Forbes: итоги 80-летия Казанской консерватории».