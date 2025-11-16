Ректор Казанской консерватории подвел итоги 80-летней работы вуза

Главным итогом 80-летия Казанской государственной консерватории стало формирование в ее стенах самобытных профессиональных школ, которых ранее в республике не существовало. Особое место среди них занимает вокальная школа, возникшая на стыке академических традиций и национального музыкального наследия. Таким мнением с «Татар-информом» поделился ректор КГК имени Н.Г. Жиганова Вадим Дулат-Алеев.

«Поэтому вокальную школу нашей консерватории тоже можно назвать уникальной. Наши певцы исполняют музыку по-особенному: даже когда они поют академические произведения или известные оперные арии, в их манере сохраняется особое мелодическое интонирование и выразительность. Это сложно описать словами, но это все слышат», – отметил собеседник информагентства.

Еще одним ключевым достижением Вадим Дулат-Алеев назвал создание полноценной системы непрерывного музыкального образования – научно-образовательного кластера, объединяющего около 90 организаций. Эта система была заложена еще первым ректором Назибом Жигановым и сегодня обеспечивает прочную связь между всеми ступенями подготовки музыкантов и их будущими работодателями.

«Дважды в год мы проводим выездные собрания кластера в разных районах республики. На них встречаются представители местных школ, обсуждаются насущные вопросы, проводятся мастер-классы – это очень полезная форма взаимодействия. Мы благодарны Правительству Республики Татарстан за поддержку идеи расширения кластера и за то, что нам удалось включить в него музыкальные школы и работодателей», – подчеркнул Дулат-Алеев.

По его словам, сейчас консерватория продолжает динамично развиваться: открыта новая специальность «традиционные инструменты народов России», а вуз получил исключительное право на бесплатное второе высшее образование по композиции и дирижированию.

«Еще один интересный момент – взаимодействие поколений, которое сейчас обрело новое звучание. В последние годы наш коллектив значительно помолодел: несколько заведующих кафедрами младше 40 лет, что соответствует установленным возрастным нормам для молодежи. Такая преемственность традиций позволяет сохранять все лучшее, но при этом не оставаться в прошлом», – заключил ректор.

Подробнее о важности государственной поддержки для музыкантов, развитии национального стиля и создании медиацентра для сохранения наследия – в материале «Тысяча концертов в год и рейтинг Forbes: итоги 80-летия Казанской консерватории».