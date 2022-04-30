Ректор Казанского института культуры рассказала о стоимости обучения

Ректор Казанского института культуры (КазГИК) Роза Ахмадиева рассказала, сколько обучение в вузе. Также она высказалась о зарплатах в сфере культуры.

Обучение стоит 160-250 тысяч рублей, сообщила руководитель вуза Андрею Кузьмину для проекта «Интервью без галстука».

«Стоимость учебы в вузах культуры отличается от других университетов, потому что у нас образовательный процесс выстроен так, что, помимо поточных лекций, есть еще и индивидуальные занятия», - объяснила ректор КазГИКа.

Говоря о зарплатах выпускников, Ахмадиева высказала мнение, что все находится в их руках. В сфере культуры можно брать на себя ответственность: заявляться на гранты, выступать дополнительно и так далее.

«Это стереотипное мышление, что в культуре мало денег. В культуре всегда были деньги», - заключила она.

