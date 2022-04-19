Ректор института культуры Казани отметила низкий уровень подготовки абитуриентов с ОВЗ

Среди людей с инвалидностью, получивших профессиональное образование, в нашей стране трудоустроена лишь треть. 62 % людей с ограниченными возможностями работают не по специальности. Такие данные привела сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

«По данным федерального реестра инвалидов на 1 марта количество детей-инвалидов до 18 лет составляет более 730 тыс. человек. За год численность детей-инвалидов увеличилась на 20 тыс. Люди с ограниченными возможностями, также как и здоровые, стремятся занять достойное место в обществе, получить образование и готовы работать. Сейчас стоит вопрос не только о получении образования этими людьми, но и предоставления им права иметь достойную работу. Охват образованием инвалидов в России значительно ниже, чем здорового населения», - сказала она.

Ректор привела данные, по которым высшее образование имеют лишь 9 % инвалидов, среднее профессиональное – 20 %, еще 22 % не получили даже школьного образования. Вероятно, по этой причине каждый десятый инвалид в нашей стране работает на основании устной договоренности.

Ахмадиева отметила низкий уровень подготовки абитуриентов среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Она считает, что одним из вариантов решения проблемы является система непрерывной подготовки кадров в сфере культуры и искусства.

«Нами разработана концепция формирования культурной компетенции личности, которая включает семь ступеней непрерывного образования в сфере культуры. Одним из вариантов решения проблемы является привлечение наиболее подготовленных абитуриентов к участию во всероссийских конкурсах и олимпиадах. Победа на них дает льготы при поступлении в вузы», - добавила Ахмадиева.

Раскрыть таланты у ребят с ОВЗ поможет всероссийский конкурс талантов и творчества «Я могу! Творчество без границ». Он пройдет 29-30 апреля в Казанском государственном институте культуры. Конкурс проводится в целях создания благоприятных условий для творческой самореализации детей, нуждающихся в особой заботе государства.