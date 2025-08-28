Рекорды России по трудоустройству молодежи установили на ОЭЗ «Алабуга»
Татарстанское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» зафиксировало два рекорда России на территории Особой экономической зоны «Алабуга». Этим летом в рамках проектов «Алабуга ТОП» и «Алабуга Строй» здесь трудились 2895 студентов и школьников из 55 субъектов страны. Инициатива реализуется в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».
Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета РСО Василий Ислаев отметил, что реализация трудовых проектов на территории ОЭЗ «Алабуга» является вкладом в будущее страны, совпадающим с ценностями, обозначенными Президентом России Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что студенческие стройотряды обеспечивают не только трудоустройство с высоким уровнем заработной платы, но и создают новые возможности для молодежи, воспитывая у них трудолюбие и ответственность. С 2022 года в «Алабуге» реализовано девять проектов, на которых было занято свыше 7 тысяч человек.
Для части студентов работа в отрядах стала отправной точкой для дальнейшего переезда в Татарстан, обучения в «Алабуга Политех» и построения карьеры в республике.
На Всероссийской стройке «Алабуга Строй» был установлен рекорд «Наибольшее количество трудоустроенных студентов строительного направления, принявших участие в одном трудовом проекте студенческих отрядов» – 1941 человек.
Главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко подчеркнул, что завершение трудового сезона – это лишь начало трудового пути для участников, и официально объявил рекорды зафиксированными.
«Алабуга Строй» в 2025 году стал крупнейшим строительным проектом, реализуемым Российскими Студенческими Отрядами. В нем приняли участие представители 39 регионов России. Студенты занимались строительством объектов социальной инфраструктуры: выполняли арматурные, бетонные и отделочные работы, сборку и монтаж металлоконструкций, электромонтаж, прокладку вентиляции и водоснабжения, установку гидроизоляции и кровли.
С апреля по август в проекте приняли участие 2714 человек.
По итогам проекта стройотряд «Исида» Казанского государственного энергетического университета был признан лучшим по комиссарской деятельности второй год подряд. Традиционно высокие результаты команда показала в творчестве и спорте. Звание «Лучший мастер стройки» получил Анвар Валиев из отряда «Казань» КГАСУ.
Второй рекорд был установлен во Всероссийском проекте «Алабуга ТОП». Он зафиксирован в категории «Наибольшее количество трудоустроенных подростков в летний период, принявших участие в одном трудовом проекте студенческих отрядов» – 954 человека. Этот проект второй год подряд становится крупнейшим центром трудоустройства несовершеннолетних.
«Алабуга ТОП» в 2025 году прошел в три потока – июньский, июльский и августовский. Участники работали подсобными рабочими и озеленителями под руководством наставников из числа студенческих отрядов. Помимо трудовой занятости для них была организована активная досуговая программа: творческие, спортивные и интеллектуальные мероприятия.