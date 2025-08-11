Казань перелистнула еще одну спортивную главу. Как прошел ЧР по легкой атлетике

Чемпионат России по легкой атлетике стал очередным всероссийским мероприятием для Казани нынешним летом. Никто не сомневался, что проведет его столица на высочайшем уровне. А болельщики и спортсмены поддержали уровень. Первые показали, что такое спортивные столица, а вторые побили ряд рекордов. Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский чемпионат оказался срезом силы наших спортсменов перед возвращением на мировую арену

Практически все соревнования на нынешнем чемпионате России в Казани рассматривались через призму потенциального допуска российских атлетов на международные соревнования. В первую очередь, на предстоящую в 2028 году Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Каким бы ни было выступление спортсмена, журналисты непременно спрашивали, насколько этого выступления достаточно, чтобы достойно войти в международные старты. А личных и российских рекордов, надо сказать, за эти четыре дня хватило.

Главный тренер сборной России Руслан Мащенко в разговоре с журналистами под конец заключительного соревновательного дня отметил, что каждый из четырех дней подарил болельщикам и спортсменам огромное количество интриг и личных рекордов.

«Эти все четыре дня была упорная борьба в каждом виде. Начиная с первого дня со спринта такое было серьезное противостояние. И Макаренко с Караваевой, и Ткалич с Крыловым. Очень хочу отметить первый день Семена Бородаева, его результат - 20.91 который вошел в топ-10 в Европе. Второй день увлекательной борьбы – спортивной ходьбы, когда Эльвира Новосельцева прошла и показала третий результат сезонна в мире. Очень удачная борьба. И так каждый день! Вчера финалы прошли. Федор Иванов 47,94 – уникальный результат. Можно сказать, исторический результат. Российский спортсмен впервые выбегает из 48 секунд! <...> Отмечу Марию Ермакову, драматический бег, молодая спортсменка показала характер. Даже с этим результатом — это второй результат сезона в Европе по молодёжи — с ним она могла выступать успешно на первенстве Европы. Владимир Никитин уже 30-кратный чемпион России, выдал новый рекорд страны. Так что соревнования удачные, ребята выступили на высоком уровне», - восторженно рассказывал специалист.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В мнении, что Казань стала площадкой, на которой спортсмены показали весь свой максимум перед вероятным возвращением на мировую арену, сходились абсолютно все – тренеры, атлеты, иностранные гости, приехавшие в качестве судей. Российских спортсменов в других видах спорта в нейтральном статусе уже «в мир» допустили, поэтому бегуны и прыгуны оценивают и свои силы. О том, что переговоры с World Athletics (Международная федерация легкой атлетики) о допуске российских спортсменов на международную арену активизировались в последнее время рассказал и Мащенко.

«Лёгкая атлетика не стоит на месте. Федя Иванов перебил рекорд 10-летней давности, Никитин перебил рекорд 2008 года — серьёзная веха. У нас есть спортсмены, которые способны. Так что ждём допуска на международную арену. Сейчас ведутся очень серьёзные переговоры с World Athletics и в сентябре они продолжаются. ВФЛА очень серьёзно подошла к вопросу, надеюсь на подвижки», - цитирует главного тренера сборной России корреспондент «ТИ-Спорта».

Победивший в спринте на 1500 метров, Илья Созин показал личный рекорд. Он рассуждал, что мужской спринт наконец-то возвращается на свой привычный уровень, а казанский чемпионат стал срезом состояния российского спринта.

«Вообще будто мужской спринт в России оживает потихоньку, да, действительно. Очень много сильных ребят, они все в молодежке. Мы бежим на уровне Европы, как минимум. Так что все круто, чтобы на эту Европу попасть. Ну, когда-нибудь попадем», - заявил победитель спринта.

А серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко рассказал, что рассчитывает еще выступать на международной арене хотя бы пару лет.

«Надежда не умирает, верю, что я ещё успею зацепить хотя бы несколько лет. Мотивирует федерация, благодарен за мотивацию, в том числе финансовую, организацию соревнований, каждый раз всё круче и круче. Организация крутая, невероятная», – передаёт слова Лысенко корреспондент «ТИ-Спорт».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанская публика вновь показала, что это самый спортивный город страны

Пожалуй, любой из побывавших на Центральном стадионе в эти четыре дня мог подметить одну любопытную деталь. А именно, как трибуны сопровождали эти соревнования.

Чувствовалось, что казанская публика действительно подготовлена к подобным соревнованиям. Она четко понимала, как нужно реагировать на многочисленные события, развернувшиеся в разных точках арены. Особенно это было заметно, когда одновременно проходили несколько дисциплин, а болельщики четко реагировали и на шикарный бросок молота, долетевший дальше предыдущих. И тут же успевали включить шумовой фон стартовавшей следом эстафете 4 по 400 среди девушек.

А когда прекрасная прыгунья с шестом из Санкт-Петербурга Полина Кнороз исполнила свой рекордный и победный прыжок на высоту 4,86, трибуны Центрального стадиона отреагировала взрывом восторженных оваций и аплодисментов, которые можно было услышать даже за пределами стадиона.

Судя по всему, уже богатая история больших соревнований «воспитала» казанцев как тонких ценителей «Королевы спорта». В 2013 году тот же Центральный стадион был переполнен до отказа во время соревнований по легкой атлетике летней Универсиады. А в прошлом году во время крупнейших Игр БРИКС в истории здесь российские спортсмены побеждали на первых международных соревнованиях после отстранения. Уже принимала Казань и чемпионат России по легкой атлетике в 2018 году, а теперь опыт повторила.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вот и наставник сборной подмечал особенную атмосферу казанских соревнований:

«Спортсмены очень довольны. Вы знаете, это один из стадионов, который все отмечают. Приехали иностранные специалисты, и все говорят, какая красивая локация, стадион, Кремль… Прекрасная дорожка, прекрасные условия были созданы здесь организаторами. И, я думаю, зрители очень серьезно поддержали. Все те результаты, которые были достигнуты, это благодаря им. За Полину Кнороз сегодня весь стадион болел. 4,86 прыгнула», - сказал Мащенко

Этот результат Полины, кстати, стал вторым в сезоне во всех мировых соревнованиях. Россиянка уступает только американке Аманде Молл с результатом 4,91 м.

«4,86 – очень хорошая заявка на мировой арене, да и в принципе по жизни. Хотелось прыгать выше, не буду скромной, я была отлично готова к этому старту, рассчитывала, что прыжки будут за 4,90, настрой был такой. Прыжки были хорошие, их можно было брать, но сыграл свою роль человеческий фактор», - рассуждали в беседе с журналистами атлетка.

Поддерживал мнение, что атмосфера казанского чемпионата неповторима и прославленный бегун с барьером, Чемпион мира и Европы Сергей Шубенков. Вчера в Казани он выиграл золото в беге на 110 метров с барьерами.

«Конечно, не хочется уходить, мне нравится, я кайфую, наконец-то приходишь на стадион, глаза радуются, как всё красиво. Читаешь новости, всё здорово, хочется хвалить ВФЛА, потому что хочется, а не потому, что попросили», - отвечал на вопрос о мыслях о завершении карьеры Шубенков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что дальше?

Татарстан перевернул еще одну большую страницу в своей спортивной истории. В своё время столица республики плотно «оседлала» «водную» повестку как на внутрироссийской арене, а так и международной, ежегодно проводя крупнейшие турниры по плаванию, хайдайвингу и прыжкам в воду. Теперь же Казань постепенно закрепляет за собой и статус одного из главных центров России в легкой атлетике.

У руководства республике уже сложились очень доверительные отношения с новым руководителем Всероссийской федерации легкой атлетики Петром Фрадковым. В первый день минувшего чемпионата в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» он тепло оценивал уровень подготовки города к таким большим мероприятиям.

«Казань – эталон среди российских городов в плане организации и проведения состязаний любого уровня. Спортсменам приезжать в столицу Татарстана всегда отрадно и приятно», - говорил Фрадков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сейчас у Казани есть отличные шансы плотно застолбить за собой право проводить как крупнейшие внутренние соревнования по лёгкой атлетике – благо Центральный стадион для этого был своевременно реконструирован в прошлом году. А по возвращению России на международную арену, можно будет совместно с ВФЛА и замахнуться на что-то еще более масштабное. Казанцы хорошо помнят, как в свое время в городе ходили разговоры о планах подать заявку на проведение летних Олимпийских игр. Почему бы и нет? Еще 20 лет никто не верил, что Казань примет чемпионаты мира по футболу и видным видам спорта. Но город продолжает забираться на новые вершины.