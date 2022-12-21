Рекордный урожай и низкие объемы продаж замедлили инфляцию в Татарстане до 11,8%

Годовая инфляция в Татарстане в ноябре замедлилась до 11,8% после 12,8% в октябре. Достижению этого результата поспособствовали рекордный урожай в республике и снижение покупательской активности, сообщает Отделение Банка России – Национального банка по РТ.

Так, годовой рост цен на продовольствие в октябре снизился с 13,8% в октябре до 12% в ноябре. Отдельно специалисты Банка России выделяют зерновые культуры, гречку и сахарную свеклу, обильный урожай которых повлиял на замедление роста цен на мясо, яйца, хлеб, крупы и сахар.

В сфере непродовольственной инфляции годовой прирост цен снизился с 13,3% в октябре до 12,2% в ноябре. На это в основном повлияло снижение покупательской активности населения.

А вот в сфере услуг годовой прирост цен за прошедший месяц почти не изменился и составил 10,8%. При этом инфляция на услуги связи замедлилась, но увеличился прирост цен на зарубежный туризм из-за планируемых новогодних поездок за границу.

Инфляция по итогам этого года, по расчетам Банка России, составит 12–15%, в следующем году ожидается снижение годовой инфляции до 5–7%, а в 2024 году она вернется к целевому показателю — 4%.