Рекордные итоги GloraX в 2024 году

GloraX, лидер российского рынка девелопмента по темпам региональной экспансии, мастер-девелопменту и комплексному развитию территорий, публикует рекордные операционные результаты за 4 квартал и полный 2024 год.

В 2024 году GloraX продолжил активную региональную экспансию за счет выхода в пять новых городов и открытия продаж в трех регионах.

Операционные показатели за 12 месяцев 2024 года:

· Объем заключенных договоров вырос в 1,7 раза год к году до 122,1 тыс. кв. м (72,7 тыс. кв. м за 12 мес. 2023 г.)

· В денежном выражении продажи недвижимости выросли в 1,6 раза и достигли 31,2 млрд рублей (19,4 млрд рублей за 2023 г.)

· Количество заключенных договоров выросло в 1,8 раза до 3 001 штуки (1 714 штук за 2023 г.)

· Доля заключенных договоров с участием ипотечных средств составила 66% (75% в 2023 г.).

Операционные показатели за 4 квартал 2024 года:

· Объем заключенных договоров вырос на 17% год к году до 39,8 тыс. кв. м (34,1 тыс. кв. м за 4 кв. 2023 г.)

· В денежном выражении продажи недвижимости выросли на 18% и достигли 10,9 млрд рублей (9,2 млрд рублей за 4 кв. 2023 г.)

· Количество заключенных договоров выросло на 5% до 866 штук (822 штуки за 4 кв. 2023 г.)

· Доля заключенных договоров с участием ипотечных средств составила 66% (76% в 4 кв. 2023 г.)

· Доля продаж в региональных проектах достигла 24% (9% в 4 кв. 2023 г.).

Результаты 2024 года прокомментировал Президент компании GloraX, Дмитрий Кашинский:

«Прошедший год стал настоящим вызовом для всей строительной отрасли на фоне отмены массовой льготной ипотеки, роста ключевой ставки Банка России и периодического исчерпания лимитов по семейной ипотеке. Однако продуманная стратегия и способность быстро адаптироваться к новым условиям позволили нам не только справиться с трудностями, но и продемонстрировать устойчивый рост показателей в каждом отчетном квартале 2024 года.

В 2024 году мы вошли в ТОП-3 застройщиков Санкт-Петербурга по объемам ввода недвижимости и существенно расширили своё присутствие в регионах, добавив пять новых городов в наш портфель. Мы также запустили проекты в Ленинградской области, Казани и Владимире. Благодаря расширению регионального присутствия доля продаж в регионах достигла к концу года 24% от общего объема реализованной недвижимости. В 2025 году мы планируем продолжить этот курс и поэтапно запустить строительство и продажи еще в четырех городах: Омске, Мурманске, Туле и Ярославле, где уже ведем разработку новых проектов.

Реализуемая нами стратегия доказала свою эффективность и дает возможность гибко реагировать на изменения рынка, сохраняя траекторию устойчивого роста, долгосрочного развития и финансовой стабильности».

О GloraX

Основанный в 2014 году GloraX сегодня является одним из самых быстрорастущих девелоперов на российском рынке. За несколько лет компания эволюционировала из регионального участника рынка с присутствием в Москве и Санкт-Петербурге в федерального игрока, ведущего деятельность в 10 регионах России.

К 2024 году GloraX стал девелопером полного цикла, оптимизируя процессы на всех этапах — от приобретения земельных участков до эксплуатации и обслуживания готовых объектов. Специфика компании — мастер-девелопмент, улучшение и развитие земельных активов, что позволяет существенно повышать их стоимость, увеличивать возврат на инвестиции для всех заинтересованных сторон и обеспечивать устойчивый рост бизнеса. С начала года портфель компании пополнился 12 новыми проектами, увеличив их общее количество до 28. Общая площадь выросла до 7,4 млн кв. м, из которых 5,1 млн кв. м – чистая продаваемая площадь.

GloraX внедряет передовые практики корпоративного управления, характерные для публичных компаний. В Совете директоров компании более половины членов имеют статус независимых директоров, включая Председателя Совета директоров, чья экспертиза вносит вклад в стратегическое развитие компании.

В 2023 году выручка компании, по данным аудированной финансовой отчётности, по МСФО выросла в 2,5 раза год к году, составив 13,7 млрд рублей, а EBITDA достигла 4,1 млрд рублей.

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