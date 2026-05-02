Рекордные цифры и новый культурный код: Вадим Янгиров подвел итоги второго дня Казанского марафона — 2026

Во второй день двенадцатого Казанского марафона основатель и директор крупного спортивного события Вадим Янгиров ответил на вопросы журналистов, раскрыв детали беспрецедентного интереса к забегам в этом году. По словам организатора, залогом успеха стало «сарафанное радио», благодаря которому гости, особенно из Москвы, возвращаются сами и приводят друзей.

Глава марафона подчеркнул, что в текущем году количество регистраций преодолело отметку в 45 тысяч человек.

«У нас по регистрации мы перевалили 45 тысяч. Вчера на «Экспо» было 45 200 или 45 300... Примерные цифры потом еще мы опубликуем. С учетом того, что обычно порядка 10–12% не доходят до старта, мы ожидаем на финише более 40 тысяч участников — это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году», — сообщил Вадим Янгиров.

Особым поводом для гордости организаторов стало количество заявок непосредственно на марафонскую дистанцию (42,2 км), которое составило 11 700 человек. Этот показатель вырос вдвое по сравнению с прошлым годом и почти в восемь раз по сравнению с данными трехлетней давности. Расширилась и география забега: доля приезжих участников выросла до 74%, а среди любителей представлены атлеты из 38 стран.

В этом году организаторы внесли коррективы в маршрут, чтобы помочь спортсменам показать максимально быстрые результаты.

«Трассу немножко мы поменяли для того, чтобы было меньше разворотов на 180 градусов. Их осталось совсем немного. Судя по результатам на 10 километров, у нас уже есть два рекорда трассы. Бежать можно быстро, погода благоволит», — отметил директор марафона.

Янгиров также добавил, что завтра на основной дистанции ожидается сильное выступление от Владимира Никитина, который ставит перед собой задачу установить новый рекорд России.

Помимо спортивных достижений, директор марафона обратил внимание на изменение отношения горожан к масштабному событию. Если в первые годы перекрытия вызывали вопросы, то сегодня Казань демонстрирует совершенно иной уровень вовлеченности.

«Мы дошли до того, что жители начинают выходить в качестве болельщиков. У нас более 100 точек поддержки на марафонской дистанции. Люди сами выходят: компании, организации, студенческие клубы. Это большой праздник не только для бегунов, но и для жителей в том числе. Очень здорово, что мы приобщаемся к такому — это меняет культурный код», — подытожил Вадим Янгиров.

Казанский марафон в 2026 году проводится в двенадцатый раз. Главное беговое событие республики проходит в период с 1 по 3 мая, объединяя профессиональных атлетов и любителей со всей страны и из-за рубежа.