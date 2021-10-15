Рекордное количество жителей Бавлов сделали прививку от коронавируса с 11 октября

Фото: «Бавлы-информ»

За четыре дня в Бавлинском районе Татарстана от Covid-19 привилось 731 человек. Подобный рекорд по вакцинации в районе наблюдался в мае текущего года: тогда за неделю прививку сделали 520 человек.

Главный врач Бавлинской ЦРБ Глеб Алексеев сообщил, что особенно активно бавлинцы начали вакцинироваться 11 октября, с введением новых ограничений.

«С понедельника по четверг бавлинцы привились препаратами «Спутник Лайт» — 205 человек, «Спутник V» 524 человек и двое "ЭпиВакКороной"",- рассказал медик.

В Бавлинском районе вакцинацию от Covid-19 можно пройти в трех стационарных пунктах — в двух отделениях Центральной районной больницы, предварительно позвонив в колл-центр 8 (85569) 6-14-41, в молодежном центре «Ватан», а также в фельдшерско-акушерских пунктах.

«Изменения вносятся в работу молодежного центра „Ватан“. Теперь прививку можно сделать и в субботу с 9.00 до 12.00. Ранее этот пункт работал только по будням. Дополнительный день вводится, чтобы разгрузить очереди в пунктах вакцинации», — рассказали ИА «Татар-информ» в местном филиале АО «Татмедиа» «Бавлы-информ».



Кроме того, теперь на вакцинацию желательно предварительно записаться. «Учитывая большой поток населения на вакцинацию, врачи убедительно просят записываться на прививку по телефону. Может быть такая ситуация: человек пришел и не успел попасть в прививочный кабинет из-за долгого ожидания. Сейчас медики заранее формируют листы ожидания и принимают пациентов по заявкам, сделанным по телефону», — отметил источник.

Введения дополнительных пунктов вакцинации пока не планируется.

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Бавлинском районе Галина Алатырева отметила, что в первую неделю октября в районе с диагнозом внебольничная пневмония выявлены у 55 человек, а за последние дни количество заболевших возросло до 81 случая. Временный инфекционный госпиталь расширен с 53 до 65 коек. Среди бавлинцев зарегистрированы и летальные исходы от вирусной пневмонии, чаще всего среди пожилого населения.