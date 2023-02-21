Рекордное количество метров жилья введено в Лаишевском районе в 2022 году

В последние годы Лаишевский район является одним из лидеров по объему жилищного строительства. В 2022 году объем ввода жилья стал рекордным и составил 350 тыс. квадратных метров, что составляет 195% от плана. Об этом на отчетной сессии сообщил глава района Ильдус Зарипов.

«Только крупными застройщиками в Лаишевском узле до 2025 года планируется сдать более 500 тыс. квадратных метров многоквартирного жилья, а до 2030 года ориентировочно 1,6 млн квадратных метров», — отметил спикер.

За последние три года численность жителей увеличилась с 43 тысяч до 60 тыс. человек. В трехлетней перспективе она увеличится еще на 17 тысяч.

«Вместе с тем растет и количество обращений наших жителей: за 2019 год — 1759 обращений, за 2022-й — 3531 обращение. Число обращений выросло вдвое», — сказал руководитель муниципального образования.

По его словам, самыми актуальными для жителей района остаются вопросы строительства социальных учреждений, это в первую очередь строительство школ и учреждений дошкольного образования, фельдшерско-акушерских пунктов, а также вопросы жилищно-коммунального хозяйства; благоустройства населенных пунктов; строительство и ремонт дорог, тротуаров и переходов.

В прошлом году район участвовал в реализации 25 федеральных и республиканских программ на общую сумму более 2 млрд рублей.