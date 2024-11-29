Рекордное число дзюдоистов приехало в Казань на турнир памяти бойцов СВО

фото: Федерация дзюдо РТ

В столице Татарстана собрались более 700 спортсменов, чтобы принять участие в Первом открытом Всероссийском турнире по дзюдо «ZA НАШИХ» среди юношей 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения.

Турнир организован военнослужащими легендарного спецназа «Витязь» войск национальной гвардии при поддержке Минспорта РТ и Федерации дзюдо Татарстана. Вырученные от мероприятия средства будут направлены семьям погибших в СВО.

Открытие турнира состоится в 13:00, 30 ноября в казанском центре дзюдо «Батыр».