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Рекордное число дзюдоистов приехало в Казань на турнир памяти бойцов СВО
В столице Татарстана собрались более 700 спортсменов, чтобы принять участие в Первом открытом Всероссийском турнире по дзюдо «ZA НАШИХ» среди юношей 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения.
Турнир организован военнослужащими легендарного спецназа «Витязь» войск национальной гвардии при поддержке Минспорта РТ и Федерации дзюдо Татарстана. Вырученные от мероприятия средства будут направлены семьям погибших в СВО.
Открытие турнира состоится в 13:00, 30 ноября в казанском центре дзюдо «Батыр».
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