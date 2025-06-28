Рекордная зарплата в студотряде достигла 800 тысяч рублей за лето

Заработная плата участников студенческих отрядов может значительно отличаться в зависимости от специфики объектов и объема выполняемых работ. Об этом ТАСС сообщил председатель наблюдательного совета Российских студенческих отрядов (РСО), первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, комментируя тему, поднятую на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Во время церемонии открытия молодежных центров в регионах России одна из участниц — командир студотряда из Архангельской области — рассказала главе государства, что ей удавалось зарабатывать около 60–70 тысяч рублей в месяц. Президент отметил, что такая зарплата недостаточна, добавив, что сам в молодости получал больше.

«Участники студенческих отрядов работают по всей стране по самым разным направлениям. В зависимости от объектов и объемов работ заработная плата может варьироваться. Есть и абсолютные рекорды: например, в 2023 году девушка в составе путинного отряда на дальневосточном заводе по переработке рыбы заработала 800 тысяч рублей за лето», — рассказал Киселев.

Он также подчеркнул, что работодатели, как правило, предоставляют студентам проживание, питание, спецодежду и в ряде случаев компенсируют дорогу до места работы.

«Особое значение для российской экономики имеет деятельность студенческих отрядов: они не только помогают решать важные производственные задачи, но и способствуют развитию трудовых навыков у молодежи, формируют профессиональные компетенции и стимулируют внутренний туризм и региональное развитие. Сегодня президент нашей страны в очередной раз подтвердил востребованность нашего движения для всей страны, для нашей экономики», — добавил Киселев.