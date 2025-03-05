Рекордная шайба Лямкина помогла «Ак Барсу» обыграть «Автомобилист» на своем льду - видео

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» во второй раз подряд сумел обыграть «Автомобилист» на своем льду. Дубль оформил Александр Барабанов, а также исторической шайбой отметился Никита Лямкин.

Первый период прошел при равной игре и без заброшенных шайб.

А уже на старте второго периода казанцам удалось распечатать ворота Галкина. Казанцы организовали навал на гостевые ворота. Эрик О’Делл выиграл борьбу перед воротами «Авто» и с близкого расстояния бросил в щитки вратарю. Шайба отскочила от голкипера «Автомобилиста» на пятак, откуда неожиданно на пятаке трансформировался Никита Лямкин, который и добил шайбу в ворота Екатеринбурга, 1:0. Таким образом защитник «Ак Барса» побил рекорд легенды «Ак Барса», защитника Ильи Никулина, который набирал 41 очко в сезоне 2008/2009. У Никиты их в этом сезоне уже 42.

В третьем периоде шедевр сам же создал и сам реализовал Александр Барабанов. Сначала он классно прокатился через всю зону соперника, оттянув на себя двух игроков соперника, потом выдал шикарную передачу с разворота в центре, а закончился эпизод его же бильярдной «подковыркой» в ворота когда там образовалась «куча-мала».

Однако гости тут же отыгрались.

Быстро сокращают разницу в счете гости. Александр Шаров подхватил шайбу у левого борта в зоне соперника и мощно прострелил на пятак, а там Меркли на мгновение опередил Фальковского и протолкнул игровой снаряд мимо Билялова в цель – 1:2.

А на последней минуте Александр Барабанов отправил шайбу в пустые ворота и оформил дубль

«Ак Барс» – «Автомобилист» – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1, идёт третий период)

1:0 - Лямкин (О»Делл, Барабанов, 22:43)

2:0 – Барабанов (Сафонов, 51:05)

2:1 – Меркли (Шаров, 51:25)