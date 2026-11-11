Рекорд года и падение на 20%: что происходит на рынке новых авто в России

Продажи новых легковушек России в октябре показали рекорд этого года, однако результат оказался на 20% ниже прошлогодних показателей. Тем не менее за 10 месяцев продажи хоть и чуть-чуть, но выросли, и эксперты не предрекают снижения в ближайшем будущем. Как меняется рынок новых авто – в материале «Татар-информа».





Продажи новых легковушек России в октябре показали рекорд этого года, однако результат оказался на 20% ниже прошлогодних показателей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Октябрь стал самым результативным месяцем 2026 года»

Продажи новых легковых автомобилей в России за 10 месяцев 2026 года показали небольшой рост – на 1,1% к уровню прошлого года – и составили чуть более 1,1 млн машин, следует из данных, опубликованных Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

Однако в октябре было продано почти 134 тыс. новых автомобилей, что на 20% меньше, чем годом ранее. Тем не менее продажи в октябре обновили годовой максимум, увеличив его примерно на 6%, – до этого больше всего в 2026 году было продано машин в сентябре (116 тыс. авто).

«Октябрь стал самым результативным месяцем 2026 года для российского авторынка: продажи новых автомобилей выросли по сравнению с сентябрем и обновили годовой максимум. При этом объемы продаж остались ниже уровня октября 2025 года», – прокомментировал председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

По его словам, продажи в октябре оказались меньше, чем в прошлом году, из-за высокой базы прошлого года, когда покупательская активность существенно возросла накануне изменений утилизационного сбора.

«Общие рыночные настроения по-прежнему сдерживаются сохранением уровня ключевой ставки, снижением доступности финансирования, а также приостановкой действия мер государственной поддержки. В то же время ожидаемое с 1 декабря возобновление программы льготного автокредитования, а также растущий интерес к гибридным автомобилям могут стать дополнительными факторами поддержки рынка в конце года», – заявил Калицев.

Руководитель стратегических проектов агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин в свою очередь отметил, что, несмотря на рекордный уровень нынешнего года, октябрьские продажи новых автомобилей «разбиваются» о высокую сравнительную базу прошлого периода, вследствие чего они демонстрируют заметную отрицательную динамику.

Во время пресс-конференции «Автостат Оперативка» Ярыгин рассказал, что лидером российского авторынка остается LADA с долей в 22,3% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Падение LADA и взлет Tenet

Во время пресс-конференции «Автостат Оперативка» Ярыгин рассказал, что лидером российского авторынка остается LADA с долей в 22,3% от общего количества проданных машин. Однако это единственный производитель в тройке самых продаваемых брендов, продажи которого показали отрицательные значения как к прошлому году, так и к прошлому месяцу. Всего их было продано около 30 тыс. штук, что на 1,9% меньше, чем в сентябре, и на 11% меньше октября 2025 года.

На второй строчке расположился Haval, автомобили которого разошлись тиражом в 16,9 тыс., что составляет 12,7% от всего рынка. Это на 18,4% больше, чем в сентябре, и на 35% меньше, чем в прошлом году.

Закрывают топ-3 автомобили марки Tenet с долей в 11,5%, продажи которых составили 15,3 тыс. штук. Это на 13,8% больше, чем в начале осени, и на 77% больше аналогичного периода прошлого года.

Итоговый рост средней стоимости на новые легковушки в России за год составит 6% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Автомобили за год подорожали всего на 1%

Если же говорить про стоимость новых легковушек, то средняя стоимость нового автомобиля, по последним данным, озвученным Ярыгиным, составила 3,4 млн рублей. Это на 1% больше, чем годом ранее, и на 0,2% меньше, чем в августе этого года.

Автоэксперт, директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в свою очередь заявил, что прирост обеспечен первой половиной этого года.

По его прогнозу, итоговый рост средней стоимости на новые легковушки в России за год составит 6%, что окажется несколько ниже более ранних ожиданий эксперта.

По оптимистичному прогнозу, рынок вырастет, но не более чем на 10%, по сравнению с прошлым годом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В лучшем случае рынок вырастет на 10%

Что касается прогноза по продажам по итогам года, то Целиков ожидает, что рынок новых авто закончит 2026 год с результатом в 1,35 млн автомобилей, что на 2% больше, чем в 2025 году.

Автоэксперт Дмитрий Попов дал два прогноза по итогам года: пессимистичный и оптимистичный. По его словам, в худшем случае рынок новых авто закончит 2026 год с теми же показателями, что и в 2025 году.

А по оптимистичному прогнозу, рынок вырастет, но не более чем на 10%, по сравнению с прошлым годом. При этом эксперт посоветовал не ждать каких-либо резких изменений на рынке в ближайшие месяцы.

«Я думаю, что вся волатильность на рынке замрет как минимум до середины следующего года, а может, и больше», – сказал Попов.