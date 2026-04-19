Рекорд Дзюбы и неоднозначное судейство: «Рубин» в большинстве не смог дожать «Акрон»

«Рубин» добыл вторую ничью в двух последних матчах. Вчера команда Франка Артиги разошлась миром с «Акроном». Остался ли доволен наставник казанцев результатом и почему арбитры вышли на первый план в этой игре – в материале «ТИ-Спорта».





В 68-й день рождения «Рубина» на «Ак Барс Арене» открылся сектор Наваса

Матч 25-го тура РПЛ между «Рубином» и «Акроном» сопровождался двумя знаменательными поводами. Первый – 68-й день рождения казанского клуба. Второй – открытие на «Ак Барс Арене» сектора имени легендарного экс-защитника Цезаря Наваса. Испанец олицетворял собой незыблемую оборону «Рубина» в великие времена Курбана Бердыева. Навас, как и Гекдениз Карадениз, в честь которого тоже назван сектор на «Ак Барс Арене», был участником самых выдающихся матчей в истории казанского клуба. Поэтому то, что в «Рубине» решили увековечить его имя на стадионе, – решение замечательное.

Звезды татарской эстрады развлекали болельщиков перед игрой на территории специальной фан-зоны в чаше «Ак Барс Арены». Теплая, немного пасмурная апрельская погода благоволила комфортному просмотру матча. Да и спортивная интрига встречи добавляла интереса.

«Рубин» принимал худшую команду весны в РПЛ, но обыграть ее не смог

«Акрон» из-за череды провальных матчей после зимней паузы опустился на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. От зоны прямого вылета тольяттинцев отделяло на момент стартового свистка всего лишь два очка. Звание худшей команды весны давило на «Акрон» на протяжении последнего месяца, поэтому в Казани волжане были решительно настроены отобрать очки у «Рубина».

Однако и Франка Артигу порядочно раздражали нулевые ничьи его подопечных в последних встречах. Игры с «Крыльями Советов» и «Оренбургом» заставили говорить о том, что победы над «Локомотивом» и «Краснодаром» в марте получились у «Рубина» случайными. Даже победная встреча против «Сочи» (1:0) вышла неубедительной.

«Рубин» с позиции силы провел первый тайм и, наверное, должен был записывать его в свой актив не только по игре, но и по результату. Стартовый академический час для казанцев прошел с привкусом неоднозначных судейских решений. Сначала на 19-й минуте главный арбитр матча Евгений Кукуляк не зафиксировал очевидный фол на Илье Рожкове в штрафной гостей. На 22-й минуте гол Назми Грипши был отменен из-за малюсенького и не самого очевидного офсайда у Мирлинда Даку. Нельзя сказать, что эти два эпизода стали прямыми Х-факторами матча. Однако при счете 2:0 в свою пользу хозяева вряд ли бы отдали победу «Акрону».

«Мне кажется просто невероятным, что в эпизоде, в котором имеет место очевиднейшее нарушение и пенальти, арбитра не зовут к VAR. Пенальти был очевидным. VAR должен вмешиваться. Я видел этот эпизод и с кромки поля – и не было никаких сомнений, что это пенальти, и на повторе – и тоже не было сомнений, что это нарушение. Этот эпизод мы посмотрели и в раздевалке и еще раз убедились, что на Рожкове был фол. Для меня непонятно, как можно иначе трактовать этот эпизод. Это стопроцентный пенальти.

«Момент с офсайдом у Даку, когда забил Грипши, поддается интерпретации. Там есть зерно сомнения. Но в эпизоде с пенальти все очень очевидно», – негодовал на послематчевой пресс-конференции Артига.

У «Рубина» глобально нет турнирной мотивации в РПЛ. Но побороться за седьмую строчку Артиге хочется

Реакция главного тренера «Рубина» понятна. В глобальном смысле казанцы сейчас уже ничем не рискуют в чемпионате. Они точно не опустятся в зону стыковых матчей, а конкретную задачу в РПЛ руководство будет ставить перед Артигой только перед началом следующего сезона. Тем не менее борьба с московским «Динамо» за седьмое место для испанского тренера занимательна. И сейчас он, наверное, немного кусает локти от того, что «бело-голубые» во вчерашней встрече с «Пари НН» тоже потеряли очки (1:1).

Вопреки двум спорным моментам в первом тайме, «Рубин» свой гол все же нашел – на 48-й минуте с углового после подачи Грипши отличился защитник Никита Лобов. Но радость казанских футболистов была недолгой. На 62-й минуте свой 18-й гол за «Акрон» и восьмой в этом сезоне забил Артем Дзюба. Теперь выдающийся российский форвард – лучший бомбардир в истории молодого тольяттинского клуба. А всего после вчерашней игры на счету Артема в РПЛ уже 177 мячей.

Возможно, «Акрон» мог бы даже побороться за победу в игре с «Рубином», если бы спустя какие-то мгновения после голевой атаки Дзюбы Марат Бакоев не совершил грубый подкат против все того же Рожкова. Защитник гостей влетел прямой ногой и справедливо увидел перед собой красную карточку от Кукуляка.

В течение получаса тольяттинцы самоотверженно отбивались. «Рубин» много владел мячом, раз за разом доставлял мяч в штрафную соперника, но креатива в атаке хозяевам явно недоставало. По совокупности моментов казанцы, конечно, заслужили победу. Но и «Акрон» подкупил своим характером, дав надежду болельщикам, что команда сохранит прописку в РПЛ на следующий сезон. Ничья в столице Татарстана по итогам игры – результат закономерный.

В РПЛ намечается свой Boxing Day

Ближайший матч в чемпионате «Рубин» проведет против московского «Динамо» уже 22 апреля. Почему так рано? Из-за чемпионата мира по футболу в Северной Америке летом этого года РПЛ сдвинула календарь и поставила 26-й тур среди недели. Нас ждет этакий российский Boxing Day.

Любопытно, как Франк Артига подготовит команду к игре с москвичами за короткий срок. И еще интереснее, кого он выпустит в нападении – ведь вчерашняя невынужденная желтая карточка Даку наложила дисквалификацию на албанца. Помочь в игре с «Динамо» он не сможет. На пресс-конференции тренер не стал критиковать Мирлинда за его недисциплинированность, списав все на непростой характер и чрезмерную эмоциональность форварда.

«Конечно, беседы ведутся, но вы должны понимать то, как играют против Даку: его постоянно хватают, цепляют, бьют, а фолы не свистят. Я не понимаю этого. Даку мог бы, как некоторые игроки, после малейшего контакта падать не землю, но он не сдается, бьется, не падает. Да, характер у Мирлинда есть, и он работает не только в минус, но и в плюс. Понятно, что человек должен себя сдерживать, но с другой стороны, сложно повлиять на футболиста, которому уже 28 лет. Но его нужно направлять, и мы стараемся это делать», – подытожил Артига.