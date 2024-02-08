Рекорд Большунова, кейс Валиевой и наш ответ МОК: что ждать от Спартакиады сильнейших

Что, где и почем?

В своем нынешнем формате Всероссийская Спартакиада сильнейших по зимним видам спорта проводится впервые. Некогда популярные в СССР соревнования были реанимированы летом 2022 года как ответ на отстранение российских спортсменов от международных турниров. Первая Спартакиада прошла полтора года назад по летним видам спорта и была признана успешной. Теперь ожиданий от зимнего турнира у организаторов и болельщиков стало еще больше. Символично, что стартуют они в десятую годовщину сочинской Олимпиады-2014.

Зимняя Спартакиада сильнейших пройдет на территории сразу пяти регионов с 9 по 18 февраля. Хотя квалификационные заезды у скелетонистов и бобслеистов стартовали уже сегодня. Соревнования примут у себя Челябинская, Свердловская, Тюменская области, а также Краснодарский и Красноярский края.

Спартакиада проводится в соответствии с программой Олимпийских игр 2026 года в Италии. В частности, спортсмены выявят сильнейших в соревнованиях по биатлону, бобслею (в том числе скелетону), горнолыжному спорту, керлингу, конькобежному спорту (включая шорт-трек), лыжным гонкам, лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина, санному спорту, ски-альпинизму, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, а также хоккею. Последний вид будет представлен на турнире лишь женскими командами.

Эти соревнования становятся наиболее важными стартами для российских спортсменов в санкционную эпоху. Власти страны даже готовы пересмотреть периодичность проведения Спартакиады. У организаторов есть желание проводить их каждые два года вместо нынешних четырех.

Уже сейчас решением Министерства спорта РФ участие в Спартакиаде является обязательным условием для попадания в состав сборной России. Благодаря этому турниры стали привлекательными для лучших атлетов страны.

К тому же победителям Спартакиады сильнейших обещали щедрые призовые. Так, за первое место спортсмен получит 358 тыс. рублей, тренер чемпиона – 171 тыс. рублей. Уровень призовых сопоставим с теми, которые причитались ранее за успешные выступления на чемпионатах мира.

На зимней Спартакиаде сильнейших будет разыграно 107 комплектов медалей в 14 дисциплинах Фото: spartakiada2024.ru

Регламент общего зачета и спортсмены из Беларуси

Всего на зимней Спартакиаде сильнейших будет разыграно 107 комплектов медалей в 14 дисциплинах. Всего ожидается более 2,5 тысячи участников, 900 тренеров и различных специалистов. Обслуживать соревнования будут около 700 судей.

Кроме российских спортсменов в заявку на турниры включены представители сборной Беларуси. На Всероссийской спартакиаде ждут белорусскую делегацию в составе 39 атлетов. Все они выступят вне основного зачета. Наибольшие шансы на медальные места у белорусов в биатлоне и фристайле, где заявлена олимпийская чемпионка Анна Гуськова. Кроме этого, они будут представлены на соревнованиях по шорт-треку, фигурному катанию, лыжным гонкам и горнолыжному спорту. Вместе со спортсменами на соревнования прибудут 28 тренеров и представителей обслуживающего персонала.

Важным пунктом регламента в отношении российских спортсменов является то, что атлет имеет право представлять только один субъект Российской Федерации. В некоторых видах спорта принято выступать за команды двух регионов. На Спартакиаде так называемый параллельный зачет действовать не будет.

Особый интерес вызывает общекомандный зачет, места в котором определяются по наибольшему количеству завоеванных золотых, серебряных и бронзовых медалей. При равенстве таковых наград победитель будет выявлен по набранным очкам по всем соревнованиям. Баллы начисляются следующим образом: за первое место – 100 очков, за второе – 80, далее 60, 50 и так далее до 20-й позиции. Места ниже 20-го оцениваются в 1 балл.

Лучший лыжник мира идет к вечному рекорду, стремясь выиграть все старты в сезоне Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За кем следить на Спартакиаде и рекорд Большунова

Самыми популярными видами спорта на зимней Спартакиаде обещают стать соревнования по лыжным гонкам, биатлону и фигурному катанию. В первом из них особый интерес вызывает выступление олимпийского чемпиона Александра Большунова. Лучший лыжник мира идет к вечному рекорду, стремясь выиграть все старты в сезоне. На данный момент Сан Саныч победил во всех 17 гонках и готовится показать стопроцентный результат на Спартакиаде. Помешать ему в этом деле может разве что другой олимпийский чемпион Сергей Устюгов, пропустивший несколько этапов Кубка страны именно ради успешной подготовки к главному старту сезона.

У женщин также есть свой яркий фаворит, притягивающий внимание не меньше, чем Большунов. Речь идет о Веронике Степановой, со скоростями которой с трудом справляются ее соперницы. Олимпийская чемпионка лидирует в женском общем зачете и планирует бороться за победу во всех видах программ на Спартакиаде.

В биатлоне у мужчин основная борьба развернется между лидерами сборной страны. Главный фаворит – Эдуард Латыпов, занимающий первое промежуточное место в общем зачете сезона. Недалеко от него Антон Бабиков и Александр Логинов, они способны навязать ему конкуренцию. Для татарстанских зрителей отметим присутствие среди претендентов на медали Рустама Каюмова и Ильназа Мухамедзянова, представляющих Ямало-Ненецкий АО и Удмуртию соответственно.

В женских соревнованиях стоит последить за целым рядом биатлонисток. В том числе за Шевченко, Сливко, Каплиной, Гореевой, Казакевич и Дербушевой, которая выиграла все три гонки на прошедшем чемпионате России в Чайковском.

В фигурном катании все фавориты известны. Здесь предстоит следить за Аделией Петросян, Софьей Муравьевой, Евгением Семененко, Владиславом Дикиджи, Петром Гуменником, парами Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов, а также танцевальными дуэтами Степанова/Букин и Худайбердиева/Базин.

Кроме этого, интересно будет посмотреть на выступление Семена Елистратова, лидера сборной России по шорт-треку. В фристайле интригу держит Полина Рябова, как и Большунов в лыжах, победившая во всех четырех этапах Кубка России в ски-кроссе. Любое ее место помимо первого станет огромной сенсацией. В керлинге выступит Александр Крушельницкий, в свое время отстраненный за применение допинга.

На Спартакиаде не выступит Камила Валиева из-за четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кейс Валиевой

В женском одиночном катании интриги будет меньше, чем до этого. Все из-за того, что на Спартакиаде не выступит Камила Валиева. Фигуристка получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, поэтому по условиям отстранения не имеет права выступать на официальных стартах до 25 декабря 2025 года. Впрочем, организаторы еще месяц назад не стали включать ее в свои анонсы, будто заранее зная, что та не сможет порадовать зрителей своим выступлением.

Между тем некоторые болельщики буквально требуют вернуть Валиеву к соревнованиям. Мол, Россия уже отстранена от международных турниров, поэтому дополнительных санкций бояться не стоит. Однако такой вариант практически исключен.

Во-первых, никто в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не хочет идти на конфликт с «международниками».

А во-вторых, саму спортсменку в таком случае ожидает еще более суровое наказание, о чем «ТИ-Спорт» поведала спортивный юрист Анна Анцелиович.

«Это будет являться нарушением условий ее дисквалификации. Для Валиевой это будет означать, что ей не засчитают срок нынешней дисквалификации. И по окончании существующего срока дисквалификации она должна будет отбыть по общему правилу тот же срок, на который изначально была назначена дисквалификация, то есть еще четыре года. При условии, однако, что она не сможет доказать незначительную вину именно в участии в соревнованиях. Если же она сможет доказать незначительную вину, то тогда эти четыре года могут быть снижены и в целом придется добавить, скажем, один или два года сверх уже назначенных четырех», – подчеркнула Анцелиович.

Татарстан на Спартакиаде будет представлен 49 спортсменами, которые выступят в 11 дисциплинах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сборная Татарстана

Татарстан на Спартакиаде будет представлен 49 спортсменами, которые выступят в 11 дисциплинах. Татарстанские сборники появятся на стартах по биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, сноуборду, прыжкам на лыжах с трамплина, керлингу, конькобежному спорту, лыжному двоеборью, горнолыжному спорту, фристайлу и шорт-треку.

Наибольшее представительство Татарстана ожидается в лыжных гонках, где в состав попали сразу 16 лыжников. Именно в этом виде спорта планируется получить значительную часть медалей в копилку команды. Здесь ждем награды от Сергея Ардашева, занимающего третье место в общем зачете среди мужчин. Также в топ-10 находится Иван Горбунов, жена которого Лидия Горбунова идет в десятке лучших в женском зачете. Кроме них на Спартакиаде выступят двукратный медалист Олимпийских игр из Зеленодольска Андрей Ларьков и чемпионка Универсиады Христина Мацокина.

В прыжках на лыжах с трамплина ждем победы Данила Садреева. Серебряный призер Олимпиады-2022 в прошлом сезоне выиграл общий зачет Кубка России. Так что логично считать Садреева одним из лидеров всей сборной Татарстана на предстоящей Спартакиаде.

Интересно будет понаблюдать за выступлением пары Осокина/Грицаенко в фигурном катании. Недавно они выиграли чемпионат России по прыжкам и находятся в неплохой форме. От них в Татарстане вправе ждать медали, но вряд ли золотой. Первые два места в парном катании застолбили Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский.

В сноуборде в составе татарстанской сборной выделяется семья Сарсембаевых. Дмитрий, Денис и Милена находятся на лидирующих позициях в своих дисциплинах и являются кандидатами на пьедестал. Там же в заявке присутствует участник Олимпиады Владислав Хадарин.