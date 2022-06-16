Реконструкторы из Казани привезут к могиле Петра Гаврилова в Бресте цветок с родины героя

Казанские реконструкторы после фестиваля «Элбэдэн» 18-19 июня в Пестречинском районе Татарстана поедут в Брест, где поучаствуют уже в местном фестивале 22 июня, приуроченном к годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Они возьмут с собой цветок из села Альвидино, родины героя Советского союза и защитника Брестской крепости Петра Гаврилова, и привезут его на могилу героя в Бресте. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил заведующий отделом научной реконструкции Нацмузея РТ Владислав Хабаров.

«Поедут в Брест порядка 20 реконструкторов из Казани. Они привезут в цветок в горшке с родины Петра Гаврилова, села Альвидино. Его могила вся сделана из мрамора, поэтому посадить туда ничего не получится. Мы хотим взять горшок из Пестречинской керамики, насыпем туда землю в селе Альвидино и возьмем там же цветок», - пояснил собеседник.

Напомним, что в селе 18 и 19 июня пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции «Элбэдэн», где реконструкторы со всей страны воссоздадут события в Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны.