Реконструктор Нугайбекова проведет в Москве лекцию о татарских украшениях

В рамках Дней культуры Татарстана в Москве состоится лекция коллекционера и реконструктора народного костюма Гульшат Нугайбeковой «Татарские украшения». Об этом сообщает пресс-служба полпредства РТ в России.

Гости смогут воочию увидеть и оценить высочайшее мастерство татарских ювелиров XIX и начала XX века, узнают, какие основные группы татарских ювелирных изделий существуют и каковы способы их изготовления, как они видоизменялись с течением времени и почему татарки предпочитали бирюзу и сердолик.

Кроме того, слушателям расскажут, что такое ажурная скань, бугорчатая филигрань, зернь, глиптика, литьё, гравировка, чернение по металлу.

Для участия необходима регистрация, начало в 19.00 21 августа.