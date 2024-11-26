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Реконструкцию участка трассы М7 возле Иннополиса завершат в декабре
Реконструкцию участка трассы М7 «Волга» с 761 по 771 км возле Иннополиса завершат в этом году. Открыть объект планируется в декабре. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«В этом году основные усилия были направлены на объекты строительства и реконструкции. Такие объемы работ впервые в истории нашего управления», – рассказал руководитель ведомства.
Мингазов добавил, что на финальную стадию вышла реконструкция участков трассы М7 с 1061 по 1166 км и строительство надземных пешеходных переходов на участке от Казани до поворота на Костенеево (с 861 по 987 км).
«Эти объекты входят в состав транспортного коридора Казань – Екатеринбург. Основные работы выполнены, проект выходит на завершающую стадию, несмотря на сжатые сроки и кадровый дефицит в отрасли», – подчеркнул он.
Кроме того, по словам Мингазова, на 17% выполнены работы на участке реконструкции с 20-го по 43-й км автодороги Казань – Оренбург со строительством обхода села Сокуры.
«Дорога не имеет необходимой пропускной способности. Поэтому нужно расширить этот участок. На сегодня уложено 65 тыс. тонн асфальтобетона, уже 7,5 км дороги в нижнем слое покрытия. В работе находятся девять мостовых сооружений – четыре путепровода, мост через Мешу и четыре надземных пешеходных перехода», – отметил он.
Руководитель управления уточнил, что работы ведутся с опережением графика. «По графику должны ввести в эксплуатацию в 2026 году, но стоит задача – сделать это в следующем году», – заключил он.
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