news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 24 декабря 2024 18:42

Реконструкцию участка первого Северного коллектора в Казани завершат в начале 2025 года

Скопировать ссылку

В начале 2025 года в Казани завершится реконструкция участка первого Северного коллектора, расположенного в Вахитовском районе. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Специалисты заменят свыше 200 метров трубопровода диаметров 10 сантиметров, будут установлены две технологические камеры. Как сообщили в пресс-службе предприятия, укладка трубопровода уже завершена.

Реконструкция участка организована без остановки предоставления услуг абонентам.

Коллектор был построен в 1954 году. Благодаря ему транспортируются стоки 141 многоквартирного и 42 частных домов, 10 соцобъектов и 290 административных зданий.

#коллектор #реконструкция #водоканал
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100