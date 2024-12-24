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Реконструкцию участка первого Северного коллектора в Казани завершат в начале 2025 года
В начале 2025 года в Казани завершится реконструкция участка первого Северного коллектора, расположенного в Вахитовском районе. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
Специалисты заменят свыше 200 метров трубопровода диаметров 10 сантиметров, будут установлены две технологические камеры. Как сообщили в пресс-службе предприятия, укладка трубопровода уже завершена.
Реконструкция участка организована без остановки предоставления услуг абонентам.
Коллектор был построен в 1954 году. Благодаря ему транспортируются стоки 141 многоквартирного и 42 частных домов, 10 соцобъектов и 290 административных зданий.
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