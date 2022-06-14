Реконструкцию сражения за Брестскую крепость проведут под Казанью в канун 22 июня

В селе Альвидино Пестречинского района Татарстана 18 и 19 июня пройдет IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры Элбэдэн». Он посвящен памяти местного уроженца — Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Петра Михайловича Гаврилова. Мероприятие традиционно приурочено к исторической дате 22 июня, которая отмечается как День памяти и скорби, сообщает пресс-служба организаторов.

«На мероприятии ожидают 16 тыс. гостей. На входе их встретит выставка автомобилей времен Великой Отечественной войны. Тут же будет расположен легкий самолет, на котором проходит первичная подготовка военных летчиков, и подвесная парашютная система для обучения правилам десантирования. Маленькие гости смогут сделать фото с настоящим пулеметом 1942 года системы „Максим“. Рядом расположится площадка военных автомобилей 1939–1945 годов. Под звуки настоящего военного оркестра можно будет разучить танцевальные па на площадке „Риорита“, посетить фотозону и сделать на память фото в военной форме», — говорится в сообщении.

Ключевым моментом события станет воссоздание отдельных эпизодов боев у Брестской крепости. Зрителям покажут три реконструкции — первые часы Великой Отечественной войны через нападение на спящий гарнизон Брестской крепости, ее героическую оборону и освобождение. Действо будет зрелищнее, чем раньше. Этого удастся добиться за счет строительства новых декораций и доработки существующих. Здесь уменьшат высоту капонира, который закрывал обзор, поднимут Кобринские ворота, сделают пограничную заставу. Максимально приблизить все к реальности помогут более 300 исторических реконструкторов, которые съедутся из шести федеральных округов России.

В перерывах между реконструкцией можно будет посетить интерактивные площадки. Зрители увидят работу представителей различных воинских специальностей в годы войны: связистов, саперов-минеров, военных медиков и другие. Для самых маленьких гостей подготовлена площадка с тематическими играми и мастер-классами. А для подростков реконструкторы готовят площадки, где можно научиться налаживать связь на поле боя, изучить навыки штыкового боя, освоить навык стрельбы, обезвреживать мины, проходить интерактивную полосу препятствий. Самые умелые бойцы, пройдя испытания, смогут получить памятный значок и аналог красноармейской книжки. Также можно будет принять участие в викторине о герое и выиграть образец мерча фестиваля.

В рамках фестиваля пройдет республиканский фестиваль «Голос Победы» и чемпионат по военно-прикладным видам спорта среди молодежи. На концертных площадках выступят победители российских и международных конкурсов, участники концертов в горячих точках (ансамбль «Катюша», «Голубые береты» и другие).

Большое внимание уделят обеспечению условий для пребывания отдыхающих. На фестивале будут организованы комфортные места питания, медицинский пункт, сувенирные лавки, глэмпинг на живописном берегу реки Меши.

Фестиваль пройдет при поддержке Правительства РТ, Президентского фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи).