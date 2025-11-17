Реконструкцию моста в Агрызском районе Татарстана завершили

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» был завершен капитальный ремонт моста через реку Сарсак возле деревни Татарский Тансар в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Длина реконструированного моста составляет 21,4 метра, пролетное строение выполнено из железобетона, а расчетная нагрузка составляет А-14 и Н-14.

В ходе реконструкции были демонтированы конструкции старого моста, построены подпорные стенки и опоры, возведено пролетное строение и мостовое полотно с сопряжением к насыпям и подходам, а также установлены деформационные швы. Кроме того, специалисты устроили очистные сооружения и водосбросные лотки, укрепили конусы и откосы насыпи.

Для повышения безопасности дорожного движения на мосту установили дорожные знаки и ограждения, а также нанесли разметку.

Заказчиком работ выступало ГКУ «Главтатдортранс», проект разработала компания «МостПроектСтрой», а генеральным подрядчиком стала «Мосты РТ».