Общество 26 августа 2025 17:27

Реконструкцию М7 от Набережных Челнов до Башкортостана завершат до конца года

В Татарстане на участках реконструкции 1061 – 1155 и 1161 – 1166 км трассы М7 «Волга» уложено более 1 млн тонн асфальтобетона. Работы на отрезках общей протяженностью 96,6 км проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Устроено 3,4 млн куб. метров основания дорожной одежды. Асфальтобетон уложен в два слоя общей толщиной 21 см, что позволит обеспечить нормативную прочность дорожной одежды на скоростном участке автодороги. Для обеспечения водоотвода устроили 152 водопропускные трубы, а для отвода поверхностных стоков – кюветы», – говорится в сообщении.

Кроме того, завершается строительство искусственных сооружений. В частности, ведется обустройство шести мостов через реки Шильнебашка, Ашпалинка, Мензеля, Дарьянка, Ик и Сюнь.

На участках также возводят 11 транспортных развязок и путепроводов для безопасного выезда на федеральную трассу, поскольку после строительства исчезнут одноуровневые пересечения с региональными автодорогами.

Для пропуска ручьев проведут монтаж трех армированных металлических гофрированных труб, а для проезда тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники – шести технологических проездов.

«На участках реконструкции основные строительно-монтажные работы завершены. В данный момент ведутся работы по обустройству: установка барьерного ограждения, линий электроосвещения, устройство дорожных знаков и нанесению дорожной разметки», – отметили в пресс-службе.

Почти построены 19 надземных пешеходных переходов. Рабочие устанавливают автобусные остановки и обустраивают пешеходные дорожки к ним. На участках автодороги, расположенных вблизи населенных пунктов и искусственных сооружениях, специалисты монтируют акустические экраны.

После завершения реконструкции вся трасса М7 в Татарстане будет четырехполосной. К реконструкции участков автодороги от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном приступили в 2022 году. Все работы планируется завершить до конца этого года.

