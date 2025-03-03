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Общество 3 марта 2025 15:34

Закабанную мечеть в Казани планируют реконструировать

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Комитет по охране объектов культурного наследия (далее ОКН) планирует реконструировать Закабанную мечеть, которая находится в Казани. На работы может уйти около 200 млн рублей, сообщил сегодня журналистам глава комитета Иван Гущин.

«В планах — Закобанная мечеть, которая требует достаточно серьезного вмешательства, именно реконструкции», — рассказал Гущин.

Проектирование шло на средства из федерального бюджета, за счет Минкультуры РФ, в рамках программы «Историческая память». Уже стоит вопрос о лимитах финансирования.

«Я сейчас не говорю, что работы начнутся, но мы идем по пути, чтобы эти работы как можно быстрее начались», — пояснил Гущин.

На данный момент финансирование пока не открыто.

Ранее комитет по охране ОКН провел пресс-тур для СМИ, где показал ход реконструкции мечети в селе Айбаш.

#Иван Гущин #реконструкция #мечеть
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