Реконструкция водопровода по ул.Мавлютова в Казани завершится в конце апреля

В конце апреля в Казани планируют завершить реконструкцию водопровода по улице Мавлютова. Работы ведутся на участке от улицы Гарифьянова до Сыртлановой, сообщили в мэрии Казани.

На вопросы горожан в исполкоме отметили, что сейчас ремонт проводится по графику. Ожидается, что восстановление участка будет завершено в конце апреля. Срок указан с учетом благоустройства в благоприятный период времени.

«Как сообщает Комитет ЖКХ, реконструкция участка водопровода по ул. Мавлютова от ул. Гарифьянова до ул. Сыртлановой предусмотрена инвестиционной программой „Модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2022-2028 годы“», — говорится в ответе в соцсетях.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»