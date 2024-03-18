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Реконструкция водопровода по ул.Мавлютова в Казани завершится в конце апреля
В конце апреля в Казани планируют завершить реконструкцию водопровода по улице Мавлютова. Работы ведутся на участке от улицы Гарифьянова до Сыртлановой, сообщили в мэрии Казани.
На вопросы горожан в исполкоме отметили, что сейчас ремонт проводится по графику. Ожидается, что восстановление участка будет завершено в конце апреля. Срок указан с учетом благоустройства в благоприятный период времени.
«Как сообщает Комитет ЖКХ, реконструкция участка водопровода по ул. Мавлютова от ул. Гарифьянова до ул. Сыртлановой предусмотрена инвестиционной программой „Модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2022-2028 годы“», — говорится в ответе в соцсетях.
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
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