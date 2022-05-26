Реконструкция улицы Гостева в Челнах со строительством моста выполнена на 63%

Реконструкция улицы Гостева в микрорайоне Замелекесье Набережных Челнов со строительством моста завершена на 63%. Об этом на пресс-конференции в мэрии сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

«Ремонт по улице Гостева был начат в прошлом году по республиканской программе улично-дорожной сети на участке от улицы Аэродромная до улицы Батенчука со строительством мостового перехода. В 2021 году на объект было выделено 400 млн рублей, в 2022-м предусмотрено 686 млн рублей», — рассказал представитель городской администрации.

Работы планируется завершить к 10 октября. «Появится новая современная дорога с мостовым переходом, которая будет отвечать всем требованиям безопасности и будет удобна для эксплуатации. Дорога будет расширена до двух полос в каждом направлении, с обеих сторон будут обустроены пешеходные тротуары», — отметил Илья Зуев.

Также начат ремонт автодороги по проспекту Дружбы Народов — от проспекта Мира до проспекта Чулман. На это предусмотрены денежные средства в размере 248 млн рублей. На сегодняшний день готовность составляет 30%. Срок завершения работ — до 30 октября.

«В ходе работ будет выполнен ремонт 2,3 километра автомобильной дороги, расширение проезжей части до трех полос в каждом направлении, будет обустроен пешеходный тротуар вдоль проспекта со стороны 31-го комплекса, а также кольцевая развязка на пересечении с проспектом Сююмбике», — сообщил первый заместитель руководителя исполкома.

Кроме того, в этом году ремонту подлежат улица Корпорация «Хайер» и участок улицы Шамиля Усманова — от Дружбы Народов до улицы Академика Королева. Последний объект приведут в порядок за 100 млн рублей. В рамках ремонта планируется обновить асфальтобетонное покрытие, сделать обустройство новых парковочных мест, установить современные опоры освещения со светодиодными светильниками.