Реконструкция улицы Гостева со строительством моста в Челнах выполнена на 66,5%

В Набережных Челнах реконструкция участка улицы Гостева от Аэродромной до Батенчука со строительством моста выполнена на 66,5%. Срок окончания работ по контракту запланирован на 10 октября 2022 года, однако город намерен открыть дорогу 30 августа. О ремонте дорог на аппаратном совещании доложил первый замруководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

Работы стартовали в 2021 году по республиканской программе «Ремонт дорожно-уличной сети».

«Данная автомобильная дорога будет расширена до двух полос в каждом направлении, с обеих сторон будут обустроены пешеходные тротуары, и, как уже говорилось ранее, будет построен новый мостовой переход. На сегодняшний день ведутся работы по устройству локальных очистных сооружений, ливневой канализации, насыпи из грунта под дорожную одежду, а также по установке барьерного и перильного ограждения на мосту», — сообщил Зуев.

Кроме того, ведется ремонт автомобильной дороги по проспекту Дружбы Народов от проспекта Мира до проспекта Чулман (кольцевая развязка). Работы выполнены на 49,1%. Срок окончания работ запланирован на 13 октября. «Также по этому объекту дата открытия движения стоит до 30 августа 2022 года», — уточнил чиновник.

В ходе работ будет обновлено 2,3 километра автомобильной дороги, расширена проезжая часть до трех полос в каждом направлении, обустроен пешеходный тротуар вдоль проспекта Дружбы Народов со стороны 31-го комплекса и зданий общежития КФУ, установлены новые фонари со светодиодными светильниками, обустроены искусственные дорожные неровности. На сегодняшний день обустроено кольцевое пересечение автомобильной дороги по проспекту Дружбы Народов с автомобильной дорогой по проспекту Сююмбике.

На 47,7% завершена реконструкция дороги на улице Haier. На участке выполнено расширение существующей дороги до двух полос в каждом направлении с обустройством разделительной полосы и наружным освещением. Окончание работ согласно госконтракту запланировано на 24 октября.