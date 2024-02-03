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Реконструкция ТЮЗ и благоустройство парков: как нацпроекты изменили жизнь в Нижнекамске
Замглавы Минэкономики Роман Амирханов принял участие в сходе граждан в селе Большое Афанасово Нижнекамского района, где рассказал о пятилетних итогах реализации национальных проектов в республике. Во встрече принимали участие работники трудовых коллективов сельского поселения.
Благодаря нацпроектам в республике за это время было построено и реконструировано 255 объектов здравоохранения, включая ФАПы, поликлиники, больницы и амбулаторные учреждения, возведены и капитально отремонтированы 80 школ и детсадов, построены и реконструированы 60 объектов культуры, включая детские школы творчества, сельские дома культуры, театры, библиотеки и музеи.
Среди них есть и инициативы, реализованные в Нижнекамском районе, — это реконструкция Театра юного зрителя, капремонт детской музыкальной школы в Нижнекамске, создание виртуального концертного зала на базе Центральной библиотеки и модельной муниципальной библиотеки.
Татарстанцы больше вовлечены в культурную жизнь, а подрастающее поколение и молодежь получила возможность творческого развития благодаря организации их досуга и отдыха.
Также были проведены мероприятия по улучшению экологической обстановки: в Нижнекамском районе выполнена рекультивация несанкционированной свалки в селе Прости и демонтированы бездействующие трубопроводы Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища.
Проделана большая работа по облагораживанию более 293 общественных пространств, парков и скверов, в том числе благоустройство проспекта Химиков, парка «Семья», монумента Победы, Школьного бульвара, экстрим-парка в Нижнекамске, экопарка в пгт Камские Поляны, центрального сквера в с. Сухарево, экопарка в поселке Красный Ключ и др.
За 5 лет в республике построено и отремонтировано порядка 650 автомобильных дорог и внутриквартальных проездов.
Благодаря финансовым и нефинансовым мерам поддержки, реализуемым в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», особое внимание уделяется развитию МСБ в республике.
«За последние годы как в стране в целом, так и в нашей республике, в каждом городе и районе на пути к национальным целям развития удалось достичь конкретные результаты. Проведена большая работа, направленная на повышение качества жизни граждан», — отметили в Минэкономики РТ.
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