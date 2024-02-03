Реконструкция ТЮЗ и благоустройство парков: как нацпроекты изменили жизнь в Нижнекамске

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Замглавы Минэкономики Роман Амирханов принял участие в сходе граждан в селе Большое Афанасово Нижнекамского района, где рассказал о пятилетних итогах реализации национальных проектов в республике. Во встрече принимали участие работники трудовых коллективов сельского поселения.

Благодаря нацпроектам в республике за это время было построено и реконструировано 255 объектов здравоохранения, включая ФАПы, поликлиники, больницы и амбулаторные учреждения, возведены и капитально отремонтированы 80 школ и детсадов, построены и реконструированы 60 объектов культуры, включая детские школы творчества, сельские дома культуры, театры, библиотеки и музеи.

Среди них есть и инициативы, реализованные в Нижнекамском районе, — это реконструкция Театра юного зрителя, капремонт детской музыкальной школы в Нижнекамске, создание виртуального концертного зала на базе Центральной библиотеки и модельной муниципальной библиотеки.

Татарстанцы больше вовлечены в культурную жизнь, а подрастающее поколение и молодежь получила возможность творческого развития благодаря организации их досуга и отдыха.

Также были проведены мероприятия по улучшению экологической обстановки: в Нижнекамском районе выполнена рекультивация несанкционированной свалки в селе Прости и демонтированы бездействующие трубопроводы Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища.

Проделана большая работа по облагораживанию более 293 общественных пространств, парков и скверов, в том числе благоустройство проспекта Химиков, парка «Семья», монумента Победы, Школьного бульвара, экстрим-парка в Нижнекамске, экопарка в пгт Камские Поляны, центрального сквера в с. Сухарево, экопарка в поселке Красный Ключ и др.

За 5 лет в республике построено и отремонтировано порядка 650 автомобильных дорог и внутриквартальных проездов.

Благодаря финансовым и нефинансовым мерам поддержки, реализуемым в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», особое внимание уделяется развитию МСБ в республике.

«За последние годы как в стране в целом, так и в нашей республике, в каждом городе и районе на пути к национальным целям развития удалось достичь конкретные результаты. Проведена большая работа, направленная на повышение качества жизни граждан», — отметили в Минэкономики РТ.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».