Реконструкция трамвайных путей на улице Саид-Галеева в Казани завершится к 30 августа

В Казани завершается реконструкция трамвайных путей на улице Саид-Галеева — полностью работы планируется завершить к 30 августа. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В прошедшие выходные проводился последний этап по переносу трамвайных путей. Работники демонтировали и вывезли 350 метров одиночного пути и уложили 349 метров нового.

На участке провели предварительное выпрямление пути в плане и выправка в профиль, а также сварку стыков. Согласно проекту, трамвайные пути были смещены на шесть метров. На сегодняшний день тут проводится балластировка и подъемка.