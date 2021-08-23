news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
23 августа 2021  23:02

Реконструкция трамвайных путей на улице Саид-Галеева в Казани завершится к 30 августа

news_top_970_100

В Казани завершается реконструкция трамвайных путей на улице Саид-Галеева — полностью работы планируется завершить к 30 августа. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В прошедшие выходные проводился последний этап по переносу трамвайных путей. Работники демонтировали и вывезли 350 метров одиночного пути и уложили 349 метров нового. 

На участке провели предварительное выпрямление пути в плане и выправка в профиль, а также сварку стыков. Согласно проекту, трамвайные пути были смещены на шесть метров. На сегодняшний день тут проводится балластировка и подъемка.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное