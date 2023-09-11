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Реконструкция Святого Ключа в Нижнекамске вышла на финальную стадию
Работы на Святом Ключе в Нижнекамске вышли на финальную стадию. На сегодняшний день здесь установлено освещение и ограждения лестниц и площадок, территория очищена от поросли, а в парке появились новые насаждения. Об этом на деловом понедельнике доложил заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников.
«После реконструкции родник стал ещё более уютным, комфортным, привлекательным как для местных жителей, так и для гостей города», — отметил спикер.
Реконструкция объекта стартовала в прошлом году, она организована в два этапа. На обновление было направлено более 60 млн рублей по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Святой Ключ в последний раз реконструировался в 2001 году. Он представляет собой каскад водопадов на склоне горы в окружении деревьев. Источник не замерзает зимой, создавая при этом необычайно красивые ледяные пейзажи.
Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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