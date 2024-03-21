Реконструкция систем водоснабжения в трех районах Татарстана обойдется в 130 млн рублей

В Апастовском, Буинском и Дрожжановском районах Татарстана планируют реконструировать и построить сети водоснабжения. На проведение работ из республиканского бюджета выделят 130,4 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Так, в Апастовском районе подрядчику предстоит построить сети водоснабжения в Нижнем Биябаше, в Буинском — возвести сети в деревне Аксу, а также реконструировать систему водоснабжения в селах Кошки-Шемяково и Чувашское Пимурзино.

В Дрожжановском районе строительство водопроводных сетей развернется сразу на трех объектах: в Старом Ильмове, на 1-м и 2-м этапах в Коршанге-Шигалях Звездинского сельского поселения — это внутрипоселковый и подводящий водопроводы.

Заказчиком выступает ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации». Срок выполнения реконструкции и строительства — до 1 декабря текущего года.

Фото: © «Татар-информ»