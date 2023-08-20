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Реконструкция проспекта Мира в Нижнекамске завершится в октябре
В Нижнекамске продолжается ремонт дороги на проспекте Мира. Работы планируется завершить в октябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
«Работы идут в хорошем темпе. Завершить их планируют не позднее третьей декады октября. К этому сроку участки дороги должны быть полностью готовы — с озеленением, разметкой, полноценной организацией дорожного движения и освещением», — рассказал руководитель райисполкома Роман Булатов.
На участке дороги от кольца Мира — Вахитова до кольца Мира — Строителей проводится капремонт — здесь заменят асфальтовое покрытие, установят светофорное и пешеходное оборудование, возведут новые пешеходные и велосипедные дорожки от Баки Урманче до кольца Мира — Строителей. На втором участке от кольца Мира — Строителей до улицы 30 лет Победы сейчас обновляют дорожное покрытие по технологии «асфальт по асфальту».
Роман Булатов напомнил, что после реконструкции заезды и выезды из кольца будут трехполосными, как и само кольцевое движение. Также будет перекрыт выезд со стороны дорог-дублеров.
Работы проводятся по республиканской программе при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
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