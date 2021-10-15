Реконструкция подъездной дороги к аэропорту Казани выполнена почти на 50%

Реконструкция подъездной дороги к аэропорту Казани выполнена на 45%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В настоящее время дорожники реконструируют автодорогу протяженностью более 6 км, строят две новые полосы и возводят искусственные сооружения, – отметили в пресс-службе. – Реконструкция дороги к аэропорту Казани позволит расширить количество полос движения до четырех и обеспечить комфортный и безопасный проезд».

Техническая готовность разворотной эстакады в районе примыкания на «Казань Экспо» достигла 50%. Рабочие уже возвели восемь опор, переходные железобетонные пролетные строения и начали сборку и монтаж металлической конструкции пролета эстакады. Ее длина составит 244,5 метра.

Кроме того, завершается строительство нового путепровода существующей транспортной развязки на 20-м км автодороги Казань – Оренбург. Сейчас здесь проводятся работы по устройству покрытия на подходах к путепроводу, установке водоотводных лотков и покраске железобетонных опор и пролетного строения искусственного сооружения.

Путепровод строят на расстоянии 1,6 метра от существующего сооружения, на отрезке дороги с ежесуточной интенсивностью движения более 22 тыс. автомобилей. После завершения работ движение перепустят на новый путепровод и начнется ремонт существующего.

Строятся также два подземных пешеходных перехода возле эстакады в районе примыкания к «Казань Экспо» и сел Большие и Малые Кабаны. Готовность объектов составляет 20% и 75% соответственно.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».