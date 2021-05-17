Реконструкция парка «Черное озеро» завершится этим летом

В Казани этим летом планируется завершить реконструкцию парка «Черное озеро». Работы проводятся по республиканской программе благоустройства общественных пространств. Об этом сегодня на деловом понедельнике в мэрии сообщил руководитель городской Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

Среди предстоящих в текущем сезоне работ — благоустройство территорий между двумя восстановленными павильонами, завершение работ по прокладке коммуникаций, создание навигации, установка малых архитектурных форм и обновление покрытия забора вокруг парка.

Текущий этап работ является третьим в благоустройстве одного из старейших парков столицы Татарстана.

«Черное озеро» — объект культурного наследия регионального значения. Это общественное пространство возникло в XVIII веке, а охранный статус обрело в 2002 году.