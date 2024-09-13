Реконструкция очистных сооружений в Казани завершена на 90%

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Масштабная реконструкция очистных сооружений канализации Казани — первая после их строительства — завершена на 90%. Окончание работ запланировано на этот год, рассказали в телеграм-канале «Водоканала».

Строительство очистных сооружений механической очистки в столице РТ началось в 1953 году, а в 1974 году были введены в эксплуатацию сооружения биолого-механической очистки с иловыми полями. Тогда их производительность составляла 300 тысяч кубических метров в сутки.

Реконструкция объектов стартовала в 2021 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.