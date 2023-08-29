Реконструкция корпуса Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева обошлась в 209 млн

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Готовится к сдаче и вводу в эксплуатацию после реконструкции корпус с литерой Б Казанского музыкального колледжа имени И. В. Аухадеева. На обновление четырехэтажного здания с подвалом общей площадью около 1,5 тыс. кв. метров из бюджета Татарстана направили 209 млн 461 тыс. рублей. Работы начались в 2020 году, а в этом году в преддверии Дня Республики в колледже провела итоговую летнюю пресс-конференцию министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Экскурсию по музыкальному колледжу на Жуковского, 4 для журналистов провел директор учебного заведения Айрат Заппаров. Корпус, в котором завершается реконструкция, отметил он, был построен относительно недавно, в 1998 году. Однако здесь потребовалось укрепить фундамент, заменить инженерные коммуникации и перекрытия, провести перепланировку помещений, обустроить плоскую крышу, выполнить внутреннюю и наружную отделку, отремонтировать фасад, надстроить 4-й этаж, заменить окна и двери. Последние, к слову, не просто новые, а звукоизоляционные.

Кроме того, обновленный корпус оснастили новым профессиональным оборудованием. Часть оборудования закупили благодаря национальному проекту «Культура». Это инструменты отечественных фирм «Сонет» (Казань), «Николай Рубинштейн» (Калуга), «Михаил Глинка» (Санкт-Петербург).

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Планировали 12 инструментов в рамках ремонта, но получилось только два пианино — оба они японские. А еще десять [инструментов] ушли на общестроительные работы после подорожания, когда одна доска стала стоить по 600 рублей», — рассказал Заппаров.

В музыкальном колледже обучаются 300 студентов-бюджетников и около 60 студентов на платной основе. Ежегодный набор первого курса — 77 бюджетных мест, рассказал директор, при этом каждый год в колледже есть два или три ученика с инвалидностью по зрению. Для них и потенциальных маломобильных студентов особенно актуален будет просторный лифт, которым оборудовали учебный корпус.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наш двухтонный лифт со входом с улицы рассчитан на 26 человек и, согласно современным требованиям, имеет выходы на всех этажах. Дело в том, что наше парадное здание, двухэтажный корпус А с 3-м антресольным этажом — объект культурного наследия (памятник градостроительства и архитектуры регионального значения — прим. Т-и), построенный в 1886 году. К сегодняшнему дню мы имеем много нормативных требований, которые должны соблюдать, но на памятнике это непросто. Так что все эти требования удовлетворены в корпусе Б», — подчеркнул директор музыкального колледжа.

В историческом корпусе он показал журналистам помещение в подвале, где в 1954–1956 годах студентом училища жил Ильгам Шакиров. А также комнату, где работал Федор Шаляпин, сейчас в ней ютится библиотека.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После сдачи и ввода в эксплуатацию корпуса Б после реконструкции обновление начнется в историческом корпусе А: предстоит реставрация объекта культурного наследия с сохранением всех его старинных элементов и особенностей. Построено это здание было для земской управы.

«Это наш концертный зал. Здесь замечательная акустика. При реставрации мы планируем сохранить главное, что есть, — акустические данные этого зала», — акцентировал Айрат Заппаров, отметив, что реставрация потребует больших финансовых вложений, чем реконструкция.