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16 октября 2021  19:40

Реконструкция исторических боев развернулась на полигоне Казанского танкового училища

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На полигоне Казанского танкового училища состоялась военно-историческая реконструкция «Десятый сталинский удар. Осенью 1944-го...».

 

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Участники воссоздавали Петсамо-Киркенесскую операцию с использованием танка Т-34-85, противотанковой самоходной артиллерийской установки Су-100, боевой машины реактивной артиллерии БМ-13, 45-миллиметровой пушки, 37-миллиметровой зенитной установки, бронеавтомобиля Sd.Kfz. 222, мотоцикла и танк Т-VI.

В реконструкции была задействована военная техника времен Великой Отечественной войны.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В реконструкции была задействована военная техника времен Великой Отечественной войны.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

 

  • Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
  • Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
  • Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
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