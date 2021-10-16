Реконструкция исторических боев развернулась на полигоне Казанского танкового училища
На полигоне Казанского танкового училища состоялась военно-историческая реконструкция «Десятый сталинский удар. Осенью 1944-го...».
Участники воссоздавали Петсамо-Киркенесскую операцию с использованием танка Т-34-85, противотанковой самоходной артиллерийской установки Су-100, боевой машины реактивной артиллерии БМ-13, 45-миллиметровой пушки, 37-миллиметровой зенитной установки, бронеавтомобиля Sd.Kfz. 222, мотоцикла и танк Т-VI.